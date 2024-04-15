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Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ

15 квітня 2024 14:02
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Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: facebook/dshmyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав "недоцільним" перенаправлення коштів з телемарафону на Збройні сили. Він зазначив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною держполітики у сфері нацбезпеки і оборони.

Відповідна відповідь з'явилася на сайті Кабінету міністрів у понеділок, 15 квітня. 

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Реакція Шмигаля на петицію

Шмигаль зазначив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною держполітики у сфері нацбезпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки і перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ є недоцільним.

"Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", — йдеться у повідомленні. 

Водночас прем'єр додав, що Уряд на системній основі проводить постійну роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони. Це стосується будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, захисту об’єктів критичної інфраструктури, постачання нових і модернізації наявних зразків озброєння, військової та іншої техніки для здійснення заходів, пов’язаних з відсіччю збройної агресії Російської Федерації проти України.

Що передувало

17 січня на сайті Кабміну з'явилася петиція, де українці просять переспрямувати кошти, що використовуються на телемарафон "Єдині новини" та телеканал Freedom, на потреби Збройних Сил України. 

За 2022 та 2023 роки на ці цілі було витрачено 2,13 мільярда гривень, а на 2024 рік вже закладено майже 2 мільярди гривень. Автор петиції підкреслює, що ці кошти можна було б ефективніше використати на інші потреби, зокрема, на потреби Збройних Сил.

Крім того, петиція вказує на те, що телемарафони часто є джерелом маніпуляційної інформації та не відображають реальну ситуацію в країні та світі. Вони також розглядаються як засіб політичної боротьби та інструмент збагачення власників телеканалів.

Раніше ми повідомляли, що станом на початок лютого 2024 року телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, 47% — не довіряють. Більш критичні до телепроєкту мешканці західних та центральних регіонів, а також громадяни, які не довірять Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, що українці вже втомилися від телемарафону "Єдині новини", бо він показує "надто райдужну картину", приховуючи тривожні події на лінії фронту та ослаблення підтримки України Заходом. 

Денис Шмигаль
ЗСУ
гроші
петиція
телемарафон

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