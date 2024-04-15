Шмигаль назвал нецелесообразным перенаправление средств из телемарафона на ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook/dshmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона на Вооруженные силы. Он отметил, что обеспечение информационной безопасности является частью госполитики в сфере нацбезопасности и обороны.

Ответный ответ появился на сайте Кабинета министров в понедельник, 15 апреля.

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Реакция Шмыгаля на петицию

Шмыгаль отметил, что обеспечение информационной безопасности является частью госполитики в сфере нацбезопасности и обороны, а реализация единой информационной политики — приоритетным вопросом национальной безопасности и перенаправления средств с телемарафона на ВСУ нецелесообразно.

"Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны нецелесообразно", — говорится в сообщении.

В то же время премьер добавил, что Правительство на системной основе проводит постоянную работу по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, по удовлетворению потребностей и повышению возможностей Вооруженных Сил и других составляющих сектора безопасности и обороны. Это касается строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, защиты объектов критической инфраструктуры, поставки новых и модернизации образцов вооружения, военной и другой техники для осуществления мероприятий, связанных с отпором вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Что предшествовало

17 января на сайте Кабмина появилась петиция, где украинцы просят перенаправить средства, используемые на телемарафон "Єдині новини" и телеканал Freedom, на нужды Вооруженных Сил Украины.

За 2022 и 2023 годы на эти цели было израсходовано 2,13 миллиарда гривен, а на 2024 год уже заложено почти 2 миллиарда гривен. Автор петиции подчеркивает, что эти средства можно было бы более эффективно использовать на другие нужды, в частности, на нужды Вооруженных Сил.

Кроме того, петиция указывает, что телемарафоны часто являются источником манипуляционной информации и не отражают реальную ситуацию в стране и мире. Они также рассматриваются как способ политической борьбы и инструмент обогащения владельцев телеканалов.

Ранее мы сообщали, что на начало февраля 2024 года телемарафону "Єдині новини" доверяют 36% украинцев, 47% — не доверяют. Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверят Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, недавно The New York Times сообщило, что украинцы уже устали от телемарафона "Єдині новини", потому что он показывает "слишком радужную картину", скрывая тревожные события на линии фронта и ослабление поддержки Украины Западом.