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В Угорщині з'явилися черги з вантажівок на в'їзд до України

22 лютого 2024 17:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Угорщині з'явилися черги з вантажівок на в'їзд до України
Черги з вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: logist.today
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На контрольно-пропускному пункті "Чоп — Захонь", що на українсько-угорському кордоні, утворилася велика черга з вантажівок в четвер, 22 лютого. Причиною затору є те, що перевізники, які прямують в Україну об'їжджають Польщу та використовують інші пропускні пункти для швидшого перетину кордону.

Про це повідомляє телеграм-канал "Политика Страны" з посиланням на українських перевізників.

Черга з вантажівок на КПП на кордоні з Угорщиною

Зараз КПП "Чоп — Захонь" перевантажений фурами. На пропускному пункті утворилася довга черга з вантажівок, які їдуть в Україну в об'їзд Польщі.

Затор вже розтягнувся на 21 кілометр і продовжує збільшуватися. На мапі Google Maps показано для того, щоб проїхати близько 5 кілометрів потрібно 30 хвилин.

Мапа заторів на кордоні
Мапа заторів на кордоні. Фото: Политика Страны

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, польські фермери розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежили рух потягів та навіть гуманітарних вантажів. Крім того, вони вирішили не пропускати легкові авто та пасажирські автобуси у трьох пунктах пропуску.

Аграрії вимагають послаблення зеленого курсу до діяльності фермерів в ЄС та повернення пільг і дотацій, які були скасовані або плануються до скасування.

Станом на ранок 22 лютого найважча ситуація була на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". В черзі стояли майже 2 500 тисячі вантажівок. 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг внесуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Відтак проїзд авто з військовою та гуманітарною допомогою буде дозволено.

Польща
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Угорщина
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