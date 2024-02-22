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В Венгрии появились очереди из грузовиков на въезд в Украину

22 февраля 2024 17:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Венгрии появились очереди из грузовиков на въезд в Украину
Очереди из грузовиков на границе. Иллюстративное фото: logist.today
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На контрольно-пропускном пункте "Чоп — Захонь" на украинско-венгерской границе образовалась большая очередь из грузовиков в четверг, 22 февраля. Причиной пробки является то, что перевозчики, следующие в Украину, объезжают Польшу и используют другие пропускные пункты для более быстрого пересечения границы.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на украинских перевозчиков.

Очередь из грузовиков на КПП на границе с Венгрией

Сейчас КПП "Чоп — Захонь" перегружен фурами. На пропускном пункте образовалась длинная очередь грузовиков, которые едут в Украину в объезд Польши.

Пробка уже растянулась на 21 километр и продолжает увеличиваться. На карте Google Maps показано для того, чтобы проехать около 5 километров нужно 30 минут.

Карта пробок на границе
Карта пробок на границе. Фото: Политика Страны

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, польские фермеры приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Аграрии ограничили движение поездов и даже гуманитарных грузов. Кроме того, они решили не пропускать легковые автомобили и пассажирские автобусы в трех пунктах пропуска.

Аграрии требуют ослабления зеленого курса к деятельности фермеров в ЕС и возвращения льгот и дотаций, отмененных или планируемых к отмене.

По состоянию на утро 22 февраля самая тяжелая ситуация была на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". В очереди стояли почти 2500 тысяч грузовиков.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы из Украины, участки автомобильных и железнодорожных дорог внесут в перечень объектов критической инфраструктуры. Следовательно, проезд авто с военной и гуманитарной помощью будет разрешен.

Польша
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Украина
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