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Кордон на замку — чи припиняться пасажирські перевезення до Польщі

20 лютого 2024 17:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кордон на замку — чи припиняться пасажирські перевезення до Польщі
Блокада польсько-українського кордону. Фото: REUTERS/Janis Laizans
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польські протестувальники заявили про жорсткіші обмеження руху на кордоні з Україною. Вони вирішили не пропускати легкові авто та пасажирські автобуси у трьох пунктах пропуску. 

Новини.LIVE дізналися в українських перевізників, чи зможуть люди потрапити до Польщі пасажирськими автобусами.

Що кажуть перевізники про блокаду кордону

Компанія-перевізник Flixbus заявила, що уважно стежить за поточною ситуацією в Україні. Наразі вони вирішили зупинити продажі квитків на тих лініях, які відправляються до або з найбільш критичних районів.

"Ми постійно знаходимося в контакті з нашими місцевими автобусними партнерами, щоб якнайкраще оцінити ситуацію та підлаштувати наші подальші кроки. Квитки, що були куплені у FlixBus (в тому числі на рейси, які виконують наші партнери-перевізники), залишаються дійсними, поки ці поїздки будуть виконуватись. Ми просимо всіх пасажирів перевіряти офіційні державні канали для отримання інформації перед тим, як відправлятись у подорож", — наголосили у Flixbus.

Перевізник "Павлюкс-Транс" повідомив, що наразі пропускають всі пасажирські автобуси, однак ситуація нестабільна. У компанії зазначили, що все буде залежати від рішень поляків на кордоні. Станом на зараз пасажирські перевезення працюють в звичайному режимі, що буде завтра — невідомо.

У ZesenТранс розповіли, що останній їхній автобус перетнув кордон о 15:00 по київському часу. Наразі польські фермери закрили кордон до 17:00. 

"Ми не можемо гарантувати проїзд, можливо, вони так і будуть відкривати/закривати, а можливо закриють зовсім. Кошти за квитки ми не повертаємо, бо це не наша вина, що буде далі — побачимо", — повідомили в ZesenТранс.

Перевізник "Автолюкс" зазначив, що всі автобуси проходять польські кордони за розкладом.

Водночас LIKEBUS каже, що затримка на кордоні є, однак це стандартна ситуація. 

"Поки що скарг від водіїв чи пасажирів до нас не надходило", — додали в LIKEBUS.

Нагадаємо, польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежують рух автобусів, потягів та навіть гуманітарних вантажів.

До того ж польські фермери вирішили продовжити блокаду кордону з Україною ще на місяць. Таким чином, вона буде тривати до квітня.

Українські перевізники у відповідь розпочали мирну акцію на кордоні з Польщею.

Польща
кордон
українці
Україна
автобуси
автомобіль
блокада

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