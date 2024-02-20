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Граница на замке — прекратятся ли пассажирские перевозки в Польшу

20 февраля 2024 17:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Граница на замке — прекратятся ли пассажирские перевозки в Польшу
Блокада польско-украинской границы. Фото: REUTERS/Janis Laizans
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польские протестующие заявили о более жестких ограничениях движения на границе с Украиной. Они решили не пропускать легковые автомобили и пассажирские автобусы в трех пунктах пропуска.

Новини.LIVE узнали у украинских перевозчиков, смогут ли люди попасть в Польшу пассажирскими автобусами.

Что говорят перевозчики о блокаде границы

Компания-перевозчик Flixbus заявила, что внимательно следит за текущей ситуацией в Украине. Пока они решили остановить продажи билетов на тех линиях, которые отправляются в или из наиболее критических районов.

"Мы постоянно находимся в контакте с нашими местными автобусными партнерами, чтобы лучше оценить ситуацию и подстроить наши дальнейшие шаги. Билеты, которые были куплены в FlixBus (в том числе на рейсы, которые выполняют наши партнеры-перевозчики), остаются действительными, пока эти поездки будут выполняться. Мы просим всех пассажиров проверять официальные государственные каналы для получения информации перед тем, как отправляться в путешествие", — отметили в Flixbus.

Перевозчик "Павлюкс-Транс" сообщил, что пропускают все пассажирские автобусы, однако ситуация нестабильная. В компании отметили, что все будет зависеть от решений поляков на границе. По состоянию на сегодняшний день пассажирские перевозки работают в обычном режиме, что будет завтра — неизвестно.

В ZesenТранс рассказали, что последний их автобус пересек границу в 15:00 по киевскому времени. Польские фермеры закрыли границу до 17:00.

"Мы не можем гарантировать проезд, возможно, они так и будут открывать/закрывать, а возможно закроют совсем. Средства за билеты мы не возвращаем, потому что это не наша вина, что будет дальше — увидим", — сообщили в ZesenТранс.

Перевозчик "Автолюкс" отметил, что все автобусы проходят польские границы по расписанию.

В то же время, LIKEBUS говорит, что задержка на границе есть, однако это стандартная ситуация.

"Пока жалоб от водителей или пассажиров к нам не поступало", — добавили в LIKEBUS.

Напомним, польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Так, аграрии ограничивают движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.

К тому же польские фермеры решили продлить блокаду границы с Украиной еще на месяц. Таким образом, она продлится до апреля.

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