Граница на замке — прекратятся ли пассажирские перевозки в Польшу
Польские протестующие заявили о более жестких ограничениях движения на границе с Украиной. Они решили не пропускать легковые автомобили и пассажирские автобусы в трех пунктах пропуска.
Новини.LIVE узнали у украинских перевозчиков, смогут ли люди попасть в Польшу пассажирскими автобусами.
Что говорят перевозчики о блокаде границы
Компания-перевозчик Flixbus заявила, что внимательно следит за текущей ситуацией в Украине. Пока они решили остановить продажи билетов на тех линиях, которые отправляются в или из наиболее критических районов.
"Мы постоянно находимся в контакте с нашими местными автобусными партнерами, чтобы лучше оценить ситуацию и подстроить наши дальнейшие шаги. Билеты, которые были куплены в FlixBus (в том числе на рейсы, которые выполняют наши партнеры-перевозчики), остаются действительными, пока эти поездки будут выполняться. Мы просим всех пассажиров проверять официальные государственные каналы для получения информации перед тем, как отправляться в путешествие", — отметили в Flixbus.
Перевозчик "Павлюкс-Транс" сообщил, что пропускают все пассажирские автобусы, однако ситуация нестабильная. В компании отметили, что все будет зависеть от решений поляков на границе. По состоянию на сегодняшний день пассажирские перевозки работают в обычном режиме, что будет завтра — неизвестно.
В ZesenТранс рассказали, что последний их автобус пересек границу в 15:00 по киевскому времени. Польские фермеры закрыли границу до 17:00.
"Мы не можем гарантировать проезд, возможно, они так и будут открывать/закрывать, а возможно закроют совсем. Средства за билеты мы не возвращаем, потому что это не наша вина, что будет дальше — увидим", — сообщили в ZesenТранс.
Перевозчик "Автолюкс" отметил, что все автобусы проходят польские границы по расписанию.
В то же время, LIKEBUS говорит, что задержка на границе есть, однако это стандартная ситуация.
"Пока жалоб от водителей или пассажиров к нам не поступало", — добавили в LIKEBUS.
Напомним, польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Так, аграрии ограничивают движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.
К тому же польские фермеры решили продлить блокаду границы с Украиной еще на месяц. Таким образом, она продлится до апреля.
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