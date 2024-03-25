У США спростували звинувачення Путіна щодо причетності України до теракту в ТРЦ "Крокус"

Пожежа в ТРЦ "Крокус" в Підмосков'ї в Росії. Фото: росЗМІ

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс заявила, що Україна не причетна до теракту в торговому центрі "Крокус" у Підмосков'ї, в якому її звинувачує російський диктатор Володимир Путін. За словами посадовиці, немає жодних доказів.

Про це Камала Гарріс розповіла в інтерв’ю ABC News, опублікованому в неділю, 24 березня.

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Україна не причетна до теракту в "Крокусі"

Так, у відповідь на запитання журналістки, чи мають США докази щодо звинувачень Путіна в "причетності" України до теракту в торговому центрі в Підмосков'ї, Гарріс зазначила, що не мають.

"Ні, немає жодних доказів, і насправді ми знаємо, що "Ісламська держава" фактично, за всіма ознаками, несе відповідальність за те, що сталося", — наголосила віцепрезидентка.

Вона додала, що теракт та кількість загиблих — це трагедія, тому слід висловити співчуття сім'ям вбитих.

Що відомо про теракт в ТРЦ "Крокус" у Підмосков'ї

Нагадаємо, що в підмосковному Красногорську на території Росії у п'ятницю, 22 березня, стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. У будівлі була стрілянина, а також зайнялася пожежа. У теракті РФ звинуватила Україну.

Також ми писали, що відповідальність за теракт у "Крокусі" взяла на себе ІДІЛ. Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт помстою РФ за боротьбу проти ісламістів.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого. Крім того, події прокоментували й західні лідери.

Станом на 24 березня відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.