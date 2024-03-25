В США опровергли обвинения Путина в причастности Украины к теракту в ТРЦ "Крокус"

Пожар в ТРЦ Крокус в Подмосковье в России. Фото: росСМИ

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис заявила, что Украина не причастна к теракту в торговом центре "Крокус" в Подмосковье, в котором ее обвиняет российский диктатор Владимир Путин. По словам чиновника, нет никаких доказательств.

Об этом Камала Гаррис рассказала в интервью ABC News, опубликованном в воскресенье, 24 марта.

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Украина не причастна к теракту в "Крокусе"

Так, в ответ на вопрос журналистки, есть ли у США доказательства обвинений Путина в "причастности" Украины к теракту в торговом центре в Подмосковье, Гаррис отметила, что у них нет.

"Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле мы знаем, что "Исламское государство" фактически, по всем признакам, несет ответственность за произошедшее", — подчеркнула вице-президент.

Она добавила, что теракт и количество погибших — это трагедия, поэтому следует выразить соболезнования семьям убитых.

Что известно о теракте в ТРЦ "Крокус" в Подмосковье

Напомним, что в подмосковном Красногорске на территории России в пятницу, 22 марта, произошел теракт в киноконцертном зале Crocus City Hall. В здании была стрельба, а также загорелся пожар. В теракте РФ обвинила Украину.

Также мы писали, что ответственность за теракт в "Крокусе" взяла на себя ИГИЛ. Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт местью РФ за борьбу против исламистов.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого. Кроме того, события прокомментировали и западные лидеры.

По состоянию на 24 марта известно о 137 погибших и 180 пострадавших.