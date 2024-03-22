Теракт у Москві - реакція Заходу

Теракт у Crocus City Hall. Фото: росЗМІ

У підмосковному ТЦ Crocus City Hall стався теракт — невідомі у військовій формі відкрили стрілянину по цивільних. У США, ЄС та ООН вже встигли відреагувати.

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Реакція США

У США повідомили, що не вбачають причетності України до теракту в підмосковному торгівельному центрі.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час прес-брифінгу.

Джон Кірбі під час брифінгу. Фото: скріншот

"Поки немає ознак того, що Україна чи українці причетні до цього. Це щойно сталося, і ми за цим стежимо. Але поки я переконую вас у відсутності зв'язків з Україною", — заявив Кірбі.

Також Джон Кірбі додав, що дедалі теракту наразі керівництву США невідомі, вони очікують на офіційні коментарі влади РФ.

"Фото жахливі. Важко на них дивитись. Ми — з жертвами цієї жахливої стрілянини. Ви дивитесь на ці відео і усвідомлюєте, що є матері, батьки, доньки та сини, які ще не бачили цих новин. Це буде важкий день. Наші думки — з ними", — додав Кірбі.

Реакція ЄС

Європейський Союз засудив засудив теракт в "Крокус сіті хол". Про це повідомив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Пітер Стано на своїй сторінці в мережі X.

Пост Петера Стано. Фото: скріншот

"Європейський Союз шокований і обурений повідомленнями про терористичну атаку в "Крокус Сіті Холі" в Москві. ЄС засуджує будь-які напади проти цивільних осіб. Наші думки з усіма постраждалими громадянами Росії", — написав Петер Стано.

Реакція ООН

Тим часом в ООН сказали, що сумують через загибель людей і слідкують за ситуацією.

Заявив про це заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак в коментарі російському виданню "РИА новости".

"Мені шкода чути про це. Ми стежимо за ситуацією. Ми сумуємо у зв'язку із загибеллю людей і намагаємося отримати більше інформації", — повідомив Фархан Хак.

Нагадаємо, в підмосковному Красногорську в ТЦ "Крокус сіті хол" невідомі влаштували масовий розстріл. Наразі повідомляється про близько 40 загиблих.

ГУР звинуватило в організації теракту владу російські спецслужби.