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Вибухи і стрілянина у московському ТЦ — невідомі відкрили вогонь по людях

22 березня 2024 19:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи і стрілянина у московському ТЦ — невідомі відкрили вогонь по людях
Пожежа у ТЦ Crocus City Hall. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В московській кіноконцертній залі Crocus City Hall в п'ятницю, 22 березня, відбулася масштабна стрілянина, внаслідок чого спалахнула пожежа. Наразі відомо, що нападники були у військовій формі. 

Про це інформують росЗМІ.

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Як повідомляють російські пабліки, в результаті інциденту щонайменше 12 людей загинуло, ще декілька десятків отримали поранення.

За попередніми даними, вогонь відкрили троє людей у військовій формі. На місці почалася пожежа.

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