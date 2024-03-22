Вибухи і стрілянина у московському ТЦ — невідомі відкрили вогонь по людях
22 березня 2024 19:48
Пожежа у ТЦ Crocus City Hall. Фото: соцмережі
В московській кіноконцертній залі Crocus City Hall в п'ятницю, 22 березня, відбулася масштабна стрілянина, внаслідок чого спалахнула пожежа. Наразі відомо, що нападники були у військовій формі.
Про це інформують росЗМІ.
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Як повідомляють російські пабліки, в результаті інциденту щонайменше 12 людей загинуло, ще декілька десятків отримали поранення.
За попередніми даними, вогонь відкрили троє людей у військовій формі. На місці почалася пожежа.
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