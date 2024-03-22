Вибухи і стрілянина у московському ТЦ — невідомі відкрили вогонь по людях

Пожежа у ТЦ Crocus City Hall. Фото: соцмережі

В московській кіноконцертній залі Crocus City Hall в п'ятницю, 22 березня, відбулася масштабна стрілянина, внаслідок чого спалахнула пожежа. Наразі відомо, що нападники були у військовій формі.

Про це інформують росЗМІ.

Читайте також:

В Москві сталася масштабна стрілянина

Як повідомляють російські пабліки, в результаті інциденту щонайменше 12 людей загинуло, ще декілька десятків отримали поранення.

За попередніми даними, вогонь відкрили троє людей у військовій формі. На місці почалася пожежа.

Новина доповнюється...