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Взрывы и стрельба в подмосковном ТЦ — неизвестные открыли огонь по людям

22 марта 2024 19:48
обновлено: 20:20
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Илья Рябинин
редактор
Взрывы и стрельба в подмосковном ТЦ — неизвестные открыли огонь по людям
Пожар в ТЦ Crocus City Hall. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В московском киноконцертном зале Crocus City Hall в пятницу, 22 марта, произошла масштабная стрельба, в результате чего вспыхнул пожар. Известно, что нападавшие были в военной форме.

Об этом информируют росСМИ.

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Как сообщают российские паблики, в результате инцидента по меньшей мере 12 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения.

По предварительным данным, огонь открыли три человека в военной форме. На месте начался пожар.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+

Как свидетельствуют опубликованные видео очевидцев, которые застали начало теракта, после открытия огня были ранены 50 человек.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+

Пропагандистские СМИ заявили, что стрельба в Crocus City Hall началась перед концертом российской рок-группы "Пикник". Также сообщается, что в результате пожара начала разрушаться крыша здания. В нем могут находиться еще около 100 россиян.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+

При этом, как добавляется, МЧС РФ даже не думают гасить пламя, а ожидают прибытия спецназа и "Росгвардии".

Обновлено в 20:15: по предварительной информации, в результате теракта 40 человек погибло, больше 100 получили ранения.

Взрывы и стрельба в подмосковном ТЦ — неизвестные открыли огонь по людям
Джерело: Telegram

Напомним, ранее в Москве разгорелся пожар в концерт-холле "Известия Hall", во время которого один человек пропал без вести.

Также в столице страны-агрессора пылал завод МиГ на Ленинградском проспекте, в результате чего костер охватил 70 кв. м.

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