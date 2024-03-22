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Теракт в подмосковном ТЦ Crocus City Hall — как отреагировал Запад

22 марта 2024 23:10
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Теракт в Москве – реакция Запада
Теракт в Crocus City Hall. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В подмосковном ТЦ Crocus City Hall произошел теракт — неизвестные в военной форме открыли стрельбу по гражданским. В США, ЕС и ООН уже успели отреагировать.

Новини.LIVE собрали главные тезисы.

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Реакция США

В США сообщили, что не видят причастности Украины к теракту в подмосковном торговом центре.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга.

Теракт в Москве — как отреагировал Запад - фото 1
Джон Кирби во время брифинга. Фото: скриншот

"Пока нет признаков того, что Украина или украинцы причастны к этому. Это только произошло, и мы за этим следим. Но пока я убеждаю вас в отсутствии связей с Украиной", — заявил Кирби.

Также Джон Кирби добавил, что все теракты пока руководству США неизвестны, они ожидают официальных комментариев властей РФ.

"Фото ужасные. Трудно на них смотреть. Мы — с жертвами этой ужасной стрельбы. Вы смотрите на эти видео и осознаете, что есть матери, родители, дочери и сыновья, которые еще не видели этих новостей. Это будет тяжелый день. Наши мысли — с ними", — добавил Кирби.

Реакция ЕС

Европейский Союз осудил теракт в "Крокус сити холл". Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на своей странице в сети X.

Теракт в Москве — как отреагировал Запад - фото 2
Пост Петера Стано. Фото: скриншот

"Европейский Союз шокирован и возмущен сообщениями о террористической атаке в "Крокус Сити Холли" в Москве. ЕС осуждает любые нападения против гражданских лиц. Наши мнения со всеми пострадавшими гражданами России", — написал Петер Стано.

Реакция ООН

Тем временем в ООН сказали, что скучают по гибели людей и следят за ситуацией.

Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в комментарии российскому изданию "РИА новости".

"Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией. Мы скучаем в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", — сообщил Фархан Хак.

Напомним, в подмосковном Красногорске в ТЦ "Крокус сити холл" неизвестные устроили массовый расстрел. В настоящее время сообщается о около 40 погибших.

ГУР обвинило в организации теракта власть российских спецслужб.

США
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ООН
Москва
ЕС
Россия

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