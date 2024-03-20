У Німеччині знайшли тіло мами вбитої біженки з України — що відомо

Поліцейські судово-медичні експерти в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

У Німеччині знайшли тіло ще однієї вбитої українки. Йдеться про маму 27-річної Маргарити Разаз із Харкова, яку також нещодавно вбили. Відомо, що жінки разом з новонародженою донькою Маргарити пішли з будинку для біженців у Баден-Вюртенбергу.

Про це повідомляє Bild у середу, 20 березня.

Читайте також:

Вбивство мами вбитої біженки у Німеччині

Два тижні тому поблизу міста Хоккенхайм на півдні Німеччини просто на березі Рейну знайшли тіло вбитої 27-річної Маргарити Разаз із Харкова. Жінка жила в центрі для біженців разом із матір'ю та новонародженою донькою. Дівчинку Мію незабаром знайшли, а її бабусю — 51-річну Марину Стеценко — оголосили зниклою безвісти.

Маргарита Разаз. Фото: з соцмереж

Дитина загиблої жінки. Фото: BILD

Сьогодні стало відомо, що тіло Стеценко виявили в озері поблизу села Бад-Мінгольсхайм. У поліції заявили, що її також вбили.

Мама загиблої жінки. Фото: BILD

"Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка і 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір і бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Злочинці заманили біженців, пообіцявши їм допомогти оформити документи в Німеччині", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у Німеччині вбили 27-річну біженку з України, а її місячне немовля та мати зникли. Вона декілька днів перебувала у розшуку. Відомо, що українці пішли з будинку для біженців у Баден-Вюртенбергу.

За словами представників поліції, створено спеціальну комісію "Рампе", яка налічує близько 60 співробітників, для ведення цієї справи. Також встановлено контакт із посольством України у Німеччині.

Також у Німеччині знайшли живим зникле раніше немовля вбитої біженки з України Маргарити Стеценко. Її тіло виявили на березі річки Рейн.

Поліція підозрює у вбивстві 27-річної українки двох росіян, тому що саме з ними востаннє бачили дівчину в ресторані. Пара, ймовірно, планувала викрадення новонародженої дитини. Так, злочинці заздалегідь придбали для малечі одяг.

Пара, яка в Німеччині вбила 27-річну біженку з України Маргариту Стеценко, ймовірно, планувала викрадення її новонародженої дитини. Так, злочинці заздалегідь придбали для малечі одяг.