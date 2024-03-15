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У Німеччині немовля вбитої українки знайшли живим, — Bild

15 березня 2024 14:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Німеччині немовля вбитої українки знайшли живим, — Bild
Поліція на місці знайденого тіла жінки у Німеччині. Фото: René Priebe/DPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Німеччині знайшли живим зникле раніше немовля, вбитої біженки з України Маргарити Стеценко. Її тіло виявили на березі річки Рейн.

Про це повідомляє Bild.

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Як відомо, дитині Стеценко всього декілька тижнів і після вбивства матері вона залишилася живою. З'ясувалося, що дівчинка перебувала під опікою двох чоловіків 43 і 44 років. Поліція Мангейма заарештувала їх через підозру у вбивстві українки.

Донька загиблої українки
Донька загиблої українки. Джерело: Polizei/Bild

Правоохоронці вказали, що немовля було неушкодженим та його одразу ж госпіталізували. В лікарні результати аналізу ДНК показали, що дівчинка справді є дитиною вбитої Стеценко.

Загибла Маргарита Стеценко
Загибла Маргарита Стеценко. Фото: скриншот з соцмереж

Наразі немовля перебуває під опікою управління у справах молоді. Крім того, безвісти зниклою вважається мати Стеценко. Наразі її пошуком займається спеціальна комісія "Рампе".

Нагадаємо, у німецькому місті Гоккенгайм жорстоко вбили українку Маргариту Стеценко. Як повідомлялося, її п'ятитижнева донька та матір, Марина Стеценко зникли безвісти.

Додамо, у Німеччині вбивство українки розслідують понад 60 поліцейських. Тіло жінки було знайдено з ознаками "зовнішнього насильства".

Німеччина
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Україна
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