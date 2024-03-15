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В Германии младенца убитой украинки нашли живым, — Bild

15 марта 2024 14:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Германии младенца убитой украинки нашли живым, — Bild
Полиция на месте обнаруженного тела женщины в Германии. Фото: René Priebe/DPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Германии нашли живым пропавшего ранее младенца, убитой беженки из Украины Маргариты Стеценко. Ее тело обнаружили на берегу реки Рейн.

Об этом сообщает Bild.

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Как известно, ребенку Стеценко всего несколько недель и после убийства матери он остался жив. Выяснилось, что девочка находилась на попечении двух мужчин 43 и 44 лет. Полиция Мангейма арестовала их по подозрению в убийстве украинки.

Дочь погибшей украинки
Дочь погибшей украинки. Источник: Polizei/Bild

Правоохранители указали, что младенец был невредимым и его сразу же госпитализировали. В больнице результаты анализа ДНК показали, что девочка действительно является ребенком убитой Стеценко.

Погибла Маргарита Стеценко
Погибшая Маргарита Стеценко. Фото: скриншот из соцсетей

Сейчас младенец находится на попечении управления по делам молодежи. Кроме того, без вести пропавшей считается мать Стеценко. В настоящее время ее поиском занимается специальная комиссия "Рампе".

Напомним, в немецком городе Гоккенгайм жестоко убили украинку Маргариту Стеценко. Как сообщалось, ее пятинедельная дочь и мать, Марина Стеценко пропали без вести.

Добавим, в Германии убийство украинки расследуют более 60 полицейских. Тело женщины было найдено с признаками "внешнего насилия".

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