В Германии младенца убитой украинки нашли живым, — Bild
В Германии нашли живым пропавшего ранее младенца, убитой беженки из Украины Маргариты Стеценко. Ее тело обнаружили на берегу реки Рейн.
Об этом сообщает Bild.
Младенец, найденный после убийства женщины в Германии, оказался живым
Как известно, ребенку Стеценко всего несколько недель и после убийства матери он остался жив. Выяснилось, что девочка находилась на попечении двух мужчин 43 и 44 лет. Полиция Мангейма арестовала их по подозрению в убийстве украинки.
Правоохранители указали, что младенец был невредимым и его сразу же госпитализировали. В больнице результаты анализа ДНК показали, что девочка действительно является ребенком убитой Стеценко.
Сейчас младенец находится на попечении управления по делам молодежи. Кроме того, без вести пропавшей считается мать Стеценко. В настоящее время ее поиском занимается специальная комиссия "Рампе".
Напомним, в немецком городе Гоккенгайм жестоко убили украинку Маргариту Стеценко. Как сообщалось, ее пятинедельная дочь и мать, Марина Стеценко пропали без вести.
Добавим, в Германии убийство украинки расследуют более 60 полицейских. Тело женщины было найдено с признаками "внешнего насилия".
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