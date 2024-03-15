В Германии младенца убитой украинки нашли живым, — Bild

Полиция на месте обнаруженного тела женщины в Германии. Фото: René Priebe/DPA

В Германии нашли живым пропавшего ранее младенца, убитой беженки из Украины Маргариты Стеценко. Ее тело обнаружили на берегу реки Рейн.

Об этом сообщает Bild.

Читайте также:

Младенец, найденный после убийства женщины в Германии, оказался живым

Как известно, ребенку Стеценко всего несколько недель и после убийства матери он остался жив. Выяснилось, что девочка находилась на попечении двух мужчин 43 и 44 лет. Полиция Мангейма арестовала их по подозрению в убийстве украинки.

Дочь погибшей украинки. Источник: Polizei/Bild

Правоохранители указали, что младенец был невредимым и его сразу же госпитализировали. В больнице результаты анализа ДНК показали, что девочка действительно является ребенком убитой Стеценко.

Погибшая Маргарита Стеценко. Фото: скриншот из соцсетей

Сейчас младенец находится на попечении управления по делам молодежи. Кроме того, без вести пропавшей считается мать Стеценко. В настоящее время ее поиском занимается специальная комиссия "Рампе".

Напомним, в немецком городе Гоккенгайм жестоко убили украинку Маргариту Стеценко. Как сообщалось, ее пятинедельная дочь и мать, Марина Стеценко пропали без вести.

Добавим, в Германии убийство украинки расследуют более 60 полицейских. Тело женщины было найдено с признаками "внешнего насилия".