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У Німеччині вбивство українки розслідують понад 60 поліцейських

15 березня 2024 08:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Німеччині вбивство українки розслідують понад 60 поліцейських
Німецька поліція проводить розслідування. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Поліція Гейдельберга в Баден-Вюртемберг наразі розслідує вбивство 27-річної української біженки, яка проживала у притулку для біженців у районі Рейн-Неккар. Тіло жінки було знайдено з ознаками "зовнішнього насильства".

Про це повідомило головне управління поліції Мангейм у коментарі виданню "Укрінформ" у четвер, 14 березня.

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За словами представників поліції, створено спеціальну комісію "Рампе", яка налічує близько 60 співробітників, для ведення цієї справи. Також встановлено контакт із посольством України у Німеччині.

Жертва була знайдена 7 березня близько 10:20 ранку на греблі річки Рейн біля Гоккенхайма з ознаками зовнішнього насильства, які стали причиною смерті. Раніше жінка вважалася зниклою безвісти.

У поліції додали, що кілька днів до трагедії вона подорожувала з мамою та 5-тижневою дочкою, місцеперебування яких наразі залишається невідомим.

Наразі поліція активно розшукує матір убитої Марину Стеценко, яка народилася 25 лютого 1973 року та є ключовим свідком події. Також правоохоронці закликають усіх, хто має будь-яку інформацію, звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендарем під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник завдав смертельних ножових поранень господарю будинку і втік до іншого міста.

Раніше у Харкові заарештували 44-річного чоловіка, який побив свою матір до смерті.

Німеччина
вбивство
поліція
Збірна України з футболу
біженці
розслідування

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