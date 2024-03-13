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В Германии жестоко убита беженка из Украины — ее родственники пропали без вести

13 марта 2024 23:44
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Илья Рябинин
редактор
В Германии жестоко убита беженка из Украины — ее родственники пропали без вести
Немецкая полиция и судмедэксперты на берегу Рейна, где обнаружили тело убитой. Фото: René Priebe/DPA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В немецком городе Хоккенгайм близ Штутгарта произошло жуткое убийство 27-летней беженцы из Украины Маргариты Стеценко. Дополнительно, ее пятинедельная дочь и мать, Марина Стеценк,о пропали без вести.

Об этом информирует Bild.

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Как пишет издание, тело девушки нашел случайный прохожий на берегу Рейна. Немецкие судмедэксперты обнаружили на теле девушки следы насильственной смерти, а также многочисленные гематомы и раны в области груди, бедер и нижней брюшной полости.

В Германии жестоко убита беженка из Украины — ее родственники пропали без вести
Погибшая Маргарита Стеценко. Источник: соцсети

Кроме того, пропали без вести ее дочь, которой всего пять недель, а также мать Маргариты, Марина Стеценко.

В Германии жестоко убита беженка из Украины — ее родственники пропали без вести
Дочь погибшей. Источник: Polizei/Bild
В Германии жестоко убита беженка из Украины — ее родственники пропали без вести
Мать погибшей Марина Стеценко. Источник: Polizei/Bild

Немецкие правоохранители уже четвертый день разыскивают дочь и мать убитой девушки, которая может стать главным свидетелем по поводу подробностей убийства дочери.

Дело расследуют более 60 сотрудников полицейского управления Хоккенгайма и кинологического отряда со служебными собаками. В город из Штутгарта на помощь отправился спецназ KSK для проверки документов граждан Ближнего Востока и России, а также для обеспечения общественного порядка во время проведения расследования.

Напомним, ранее в Дюссельдорфе несовершеннолетними подростками из Сирии и Ливии было совершено нападение на игроков юниорской сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова и Артема Козаченко из-за их национальной принадлежности.

Германия
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украинцы
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беженцы
Криминал

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