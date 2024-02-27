Які у Німеччині штрафи за порушення режиму тиші

Українці в Німеччині. Фото: Alamy

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У Німеччині існують встановлені правила щодо тиші у певний час, щоб гарантувати мешканцям житлових районів право на спокійний відпочинок. За порушення цих правил можуть накласти великі штрафи.

Як українцям уникнути значних штрафів розповіли на ukrainianingermany.de.

Коли у Німеччині не можна шуміти

У Німеччині введено режим "тихих годин", щоб зменшити шуми, які можуть турбувати людей і заважати їм спати або почуватися добре.

"Тихі години" визначено в законі про житлову оренду і затверджено Федеральним судом у 2003 році. Вони охоплюють:

нічний час відпочинку з 20:00 до 7:00, а особливо з 22:00 до 6:00;

певні часи денного відпочинку, наприклад після обіду з 13:00 до 15:00;

тихі години у вихідні та святкові дні.

У цей час важливо не створювати зайвих шумів, щоб не турбувати сусідів.

Чого не можна робити у "тихі години"

Законодавство країни чітко встановлює, що під час режиму тиші заборонені будь-які гучні дії. В Україні люди в основному не дотримуються таких норм, але в Німеччині необхідно дотримуватись цих правил, якщо ви не хочете платити штраф.

Згідно зі статистикою, щороку близько 400 тисяч позовів подаються німцями до своїх сусідів за порушення "тихих годин". Іноді навіть досить голосних співів для подання такої скарги.

У "тихі години" заборонені наступні дії:

використання побутових приладів: пральні машини, пилососи; проведення ремонтних робіт, включаючи свердління та стрижку газонів; гучні розваги та вечірки;

гра на музичних інструментах — у деяких муніципалітетах навіть є години, коли дозволено грати, не порушуючи спокій сусідів;

звуки тварин. Іноді навіть треба одягати на ніч собакам намордники, щоб вони не гавкали;

влаштовувати домашні вечірки не забороняється, але виходячи на балкон у пізній час, слід контролювати гучність голосів, сміху та музики, щоб не турбувати сусідів.

Важливо, що ці правила поширюються як на приватні квартири, так й на вулиці міст задля забезпечення спокою у громадських місцях. Тобто шуміти забороняється не лише мешканцям багатоквартирних будинків, до списку заборонених звуків також включені будівництво та шум жвавої нічної магістралі.

Робітники на будівництві не можуть розпочинати роботу до 6-7 ранку і мають завершити свою діяльність до 22:00. Крім того, у період "тихої години" з 13:00 до 15:00 будівельники також зобов'язані призупинити гучні роботи, інакше забудовника може бути оштрафовано на значну суму.

Закон про тишу також поширюється на магазини — розвантаження товарів до 7 ранку заборонено, якщо магазин знаходиться недалеко від житлових будинків.

Які штрафи за порушення тиші

У Німеччині нічний режим тиші є законодавчою нормою, а її дотримання суворо контролюється. Порушення цих правил може бути розцінено як адміністративне правопорушення та спричинити різні юридичні наслідки, включаючи накладення штрафів.

Для порушників режиму тиші можуть бути серйозні проблеми, особливо для орендарів житла. Орендодавець має право підвищити орендну плату або навіть розірвати договір оренди.

Деякі гучні звуки можуть бути покарані значними штрафами. Наприклад, за використання газонокосарок (що генерують шум від 78 до 96 децибел) або проведення гучних ремонтних робіт у багатоквартирних будинках (таких як свердління або стукіт молотка) після 22:00 годин можливе накладення штрафу аж до 5000 євро.

Нагадаємо, ми писали, що Верховна Рада розробляє нові штрафи для водіїв. Народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів.

Також ми розповідали як живуть українці в Німеччині. Країна надає українським біженцям житло та харчування одразу після прибуття.