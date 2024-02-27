Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Що не слід робити у Німеччині — як українцям уникнути штрафів у тисячі євро arrow

Що не слід робити у Німеччині — як українцям уникнути штрафів у тисячі євро

27 лютого 2024 21:13
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Які у Німеччині штрафи за порушення режиму тиші
Українці в Німеччині. Фото: Alamy
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У Німеччині існують встановлені правила щодо тиші у певний час, щоб гарантувати мешканцям житлових районів право на спокійний відпочинок. За порушення цих правил можуть накласти великі штрафи.

Як українцям уникнути значних штрафів розповіли на ukrainianingermany.de.

Коли у Німеччині не можна шуміти

У Німеччині введено режим "тихих годин", щоб зменшити шуми, які можуть турбувати людей і заважати їм спати або почуватися добре.

"Тихі години" визначено в законі про житлову оренду і затверджено Федеральним судом у 2003 році. Вони охоплюють:

  • нічний час відпочинку з 20:00 до 7:00, а особливо з 22:00 до 6:00;
  • певні часи денного відпочинку, наприклад після обіду з 13:00 до 15:00;
  • тихі години у вихідні та святкові дні.

У цей час важливо не створювати зайвих шумів, щоб не турбувати сусідів.

Чого не можна робити у "тихі години"

Законодавство країни чітко встановлює, що під час режиму тиші заборонені будь-які гучні дії. В Україні люди в основному не дотримуються таких норм, але в Німеччині необхідно дотримуватись цих правил, якщо ви не хочете платити штраф.

Згідно зі статистикою, щороку близько 400 тисяч позовів подаються німцями до своїх сусідів за порушення "тихих годин". Іноді навіть досить голосних співів для подання такої скарги.

У "тихі години" заборонені наступні дії:

  • використання побутових приладів: пральні машини, пилососи; проведення ремонтних робіт, включаючи свердління та стрижку газонів; гучні розваги та вечірки;
  • гра на музичних інструментах — у деяких муніципалітетах навіть є години, коли дозволено грати, не порушуючи спокій сусідів;
  • звуки тварин. Іноді навіть треба одягати на ніч собакам намордники, щоб вони не гавкали;
  • влаштовувати домашні вечірки не забороняється, але виходячи на балкон у пізній час, слід контролювати гучність голосів, сміху та музики, щоб не турбувати сусідів.

Важливо, що ці правила поширюються як на приватні квартири, так й на вулиці міст задля забезпечення спокою у громадських місцях. Тобто шуміти забороняється не лише мешканцям багатоквартирних будинків, до списку заборонених звуків також включені будівництво та шум жвавої нічної магістралі.

Робітники на будівництві не можуть розпочинати роботу до 6-7 ранку і мають завершити свою діяльність до 22:00. Крім того, у період "тихої години" з 13:00 до 15:00 будівельники також зобов'язані призупинити гучні роботи, інакше забудовника може бути оштрафовано на значну суму.

Закон про тишу також поширюється на магазини — розвантаження товарів до 7 ранку заборонено, якщо магазин знаходиться недалеко від житлових будинків.

Які штрафи за порушення тиші

У Німеччині нічний режим тиші є законодавчою нормою, а її дотримання суворо контролюється. Порушення цих правил може бути розцінено як адміністративне правопорушення та спричинити різні юридичні наслідки, включаючи накладення штрафів.

Для порушників режиму тиші можуть бути серйозні проблеми, особливо для орендарів житла. Орендодавець має право підвищити орендну плату або навіть розірвати договір оренди.

Деякі гучні звуки можуть бути покарані значними штрафами. Наприклад, за використання газонокосарок (що генерують шум від 78 до 96 децибел) або проведення гучних ремонтних робіт у багатоквартирних будинках (таких як свердління або стукіт молотка) після 22:00 годин можливе накладення штрафу аж до 5000 євро.

Нагадаємо, ми писали, що Верховна Рада розробляє нові штрафи для водіїв. Народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. 

Також ми розповідали як живуть українці в Німеччині. Країна надає українським біженцям житло та харчування одразу після прибуття.

Німеччина
українці
Європа
штрафи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Актуальне по темі