Які у Німеччині штрафи за порушення режиму тиші

Украинцы в Германии. Фото: Alamy

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Германии существуют установленные правила тишины в определенное время, чтобы гарантировать жителям жилых районов право на спокойный отдых. За нарушение этих правил могут наложить большие штрафы.

Как украинцам избежать значительных штрафов рассказали на ukrainianingermany.de.

Когда в Германии нельзя шуметь

В Германии введен режим "тихих часов", чтобы уменьшить шумы, которые могут беспокоить людей и мешать им спать или чувствовать себя хорошо.

"Тихие часы" определены в законе о жилой аренде и утверждены Федеральным судом в 2003 году. Они включают:

ночное время отдыха с 20:00 до 7:00, особенно с 22:00 до 6:00;

определенное время дневного отдыха, например после обеда с 13:00 до 15:00;

тихие часы в выходные и праздничные дни.

В эти часы важно не создавать лишних шумов, чтобы не беспокоить соседей.

Чего нельзя делать в "тихие часы"

Законодательство страны четко устанавливает, что в режиме тишины запрещены какие-либо громкие действия. В Украине люди в основном не соблюдают такие нормы, но в Германии необходимо соблюдать эти правила, если вы не хотите платить штраф.

Согласно статистике, ежегодно около 400 тысяч исков подаются немцами к своим соседям за нарушение "тихих часов". Иногда даже достаточно громкого пения для подачи такой жалобы.

В "тихие часы" запрещены следующие действия:

использование бытовых приборов: стиральные машины, пылесосы; проведение ремонтных работ, включая сверление и стрижку газонов; громкие развлечения и вечеринки;

игра на музыкальных инструментах — в некоторых муниципалитетах даже есть часы, когда разрешено играть, не нарушая покой соседей;

звуки животных. Иногда даже надо надевать на ночь собакам намордники, чтобы они не лаяли;

устраивать домашние вечеринки не возбраняется, но выходя на балкон в позднее время, следует контролировать громкость голосов, смеха и музыки, чтобы не беспокоить соседей.

Важно, что эти правила распространяются как на частные квартиры, так и на улицы для обеспечения спокойствия в общественных местах. То есть шуметь запрещается не только жителям многоквартирных домов, в список запрещенных звуков включены строительство и шум оживленной ночной магистрали.

Рабочие на строительстве не могут приступать к 6-7 утра и должны завершить свою деятельность до 22:00. Кроме того, в период "тихого часа" с 13:00 до 15:00 строители также обязаны приостановить громкие работы, в противном случае застройщик может быть оштрафован на значительную сумму.

Закон о тишине также распространяется на магазины — разгрузка товаров до 7 утра запрещена, если магазин находится недалеко от жилых домов.

Какие штрафы за нарушение тишины

В Германии ночной режим тишины является законодательной нормой, а ее соблюдение строго контролируется. Нарушение этих правил может быть расценено как административное правонарушение и повлечь за собой различные юридические последствия, включая наложение штрафов.

Для нарушителей режима тишины могут возникнуть серьезные проблемы, особенно для арендаторов жилья. Арендодатель имеет право повысить арендную плату или даже расторгнуть договор аренды.

Некоторые громкие звуки могут быть наказаны значительными штрафами. Например, за использование газонокосилок (генерирующих шум от 78 до 96 децибел) или проведение громких ремонтных работ в многоквартирных домах (таких, как сверление или стук молотка) после 22:00 часов возможно наложение штрафа вплоть до 5000 евро.

Напомним, мы писали, что Верховная Рада разрабатывает новые штрафы водителям. Народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств.

Также мы рассказывали как живут украинцы в Германии. Страна предоставляет украинским беженцам жилье и питание сразу по прибытии.