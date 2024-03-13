В Німеччині жорстоко вбито біженку з України — її родичі зникли безвісти
У німецькому місті Гоккенгайм поблизу Штутгарта сталося моторошне вбивство 27-річної біженки з України Маргарити Стеценко. Додатково, її п'ятитижнева донька та матір, Марина Стеценко зникли безвісти.
Про це інформує Bild.
В Німеччині сталася загадкова історія вбивства
Як пише видання, тіло дівчини знайшов випадковий перехожий на березі Рейна. Німецькі судмедексперти виявили на тілі дівчини сліди насильницької смерті та чисельні гематоми та рани в області грудей, стегон та нижньої черевної порожнини.
Однак також зникли безвісти її донька, якій лише п'ять тижнів, а також матір Маргарити, Марина Стеценко.
Німецькі правоохоронці вже четвертий день розшукують доньку та матір вбитої дівчини, яка може стати головним свідком стосовно подробиць вбивства доньки.
Справу розслідують понад 60 працівників поліцейського управління Гоккенгайма та кінологічний загін зі службовими собаками. До міста зі Штутгарта на допомогу вирушив спецпідрозділ KSK для перевірки документів громадян Ближнього Сходу та Росії та забезпеченні суспільного порядку під час проведення розслідування.
Нагадаємо, раніше у Дюссельдорфі неповнолітніми підлітками з Сирії та Лівії було скоєно напад на гравців юніорської збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова та Артема Козаченка через їхню національну приналежність.
Читайте Новини.LIVE!