В Німеччині жорстоко вбито біженку з України — її родичі зникли безвісти

Німецька поліція та судмедексперти на березі Рейна, де знайшли тіло вбитої. Фото: René Priebe/DPA

У німецькому місті Гоккенгайм поблизу Штутгарта сталося моторошне вбивство 27-річної біженки з України Маргарити Стеценко. Додатково, її п'ятитижнева донька та матір, Марина Стеценко зникли безвісти.

Про це інформує Bild.

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Як пише видання, тіло дівчини знайшов випадковий перехожий на березі Рейна. Німецькі судмедексперти виявили на тілі дівчини сліди насильницької смерті та чисельні гематоми та рани в області грудей, стегон та нижньої черевної порожнини.

Загибла Маргарита Стеценко. Джерело: соцмережі

Однак також зникли безвісти її донька, якій лише п'ять тижнів, а також матір Маргарити, Марина Стеценко.

Донька загиблої. Джерело: Polizei/Bild

Матір загиблої, Марина Стеценко. Джерело: Polizei/Bild

Німецькі правоохоронці вже четвертий день розшукують доньку та матір вбитої дівчини, яка може стати головним свідком стосовно подробиць вбивства доньки.

Справу розслідують понад 60 працівників поліцейського управління Гоккенгайма та кінологічний загін зі службовими собаками. До міста зі Штутгарта на допомогу вирушив спецпідрозділ KSK для перевірки документів громадян Ближнього Сходу та Росії та забезпеченні суспільного порядку під час проведення розслідування.

Нагадаємо, раніше у Дюссельдорфі неповнолітніми підлітками з Сирії та Лівії було скоєно напад на гравців юніорської збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова та Артема Козаченка через їхню національну приналежність.