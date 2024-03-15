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В Германии убийство украинки расследуют более 60 полицейских

15 марта 2024 08:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Германии убийство украинки расследуют более 60 полицейских
Немецкая полиция проводит расследование. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Полиция Гейдельберга в Баден-Вюртемберге в настоящее время расследует убийство 27-летней украинской беженки, проживавшей в приюте для беженцев в районе Рейн-Неккар. Тело женщины было найдено с признаками "внешнего насилия".

Об этом сообщило главное управлении полиции Мангейм в комментарии изданию "Укринформ" в четверг, 14 марта.

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По словам представителей полиции, создана специальная комиссия "Рампе", насчитывающая около 60 сотрудников, для ведения данного дела. Также установлен контакт с посольством Украины в Германии.

Жертва была найдена 7 марта около 10:20 утра на дамбе реки Рейн возле Гоккенхайма с признаками внешнего насилия, которые и стали причиной смерти. Ранее женщина считалась пропавшей без вести.

В полиции добавили, что несколько дней до трагедии она путешествовала с мамой и 5-недельной дочерью, местонахождение которых на данный момент остается неизвестным.

Сейчас полиция активно разыскивает мать убитой Марину Стеценко, родившуюся 25 февраля 1973 года, которая является ключевым свидетелем происшествия. Также правоохранители призывают всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, в Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения хозяину дома и сбежал в другой город.

Ранее в Харькове арестовали 44-летнего мужчину, который избил свою мать до смерти.

Германия
убийство
полиция
Сборная Украины по футболу
беженцы
расследование

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