У Німеччині вбили 27-річну біженку з України — її мама та дитина зникли

Німецькі поліцейські. Фото: REUTERS/Christian Mang

У Німеччини вбили 27-річну біженку з України, а її місячне немовля та мати зникли. Вона декілька днів перебувала у розшуку. Відомо, що українці пішли з будинку для біженців у Баден-Вюртенбергу.

Про це повідомляє BILD.

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У районі Баден-Вюртенберг перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину.

Дитина загиблої жінки. Фото: BILD

Тіло жінки виявили на військовому пункті пропуску на річці. Відомо, що українка жила з маленькою донечкою та своєю 51-річною мамою в будинку для біженців.

Мама загиблої жінки. Фото: BILD

Наразі справу розслідують правоохоронці.

Видання пише, що останнім часом українка подорожувала з мамою та маленькою донькою. Представник поліції розповів, що матір загиблої, 51-річна Марина Стеценко, є головним свідком як у смерті жінки, так і в пошуках дитини.

Нагадаємо, в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення хазяїну помешкання та втік до іншого міста.

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