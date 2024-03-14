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У Німеччині вбили 27-річну біженку з України — її мама та дитина зникли

14 березня 2024 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині вбили 27-річну біженку з України — її мама та дитина зникли
Німецькі поліцейські. Фото: REUTERS/Christian Mang
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Німеччини вбили 27-річну біженку з України, а її місячне немовля та мати зникли. Вона декілька днів перебувала у розшуку. Відомо, що українці пішли з будинку для біженців у Баден-Вюртенбергу.

Про це повідомляє BILD.

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У районі Баден-Вюртенберг перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину.

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Дитина загиблої жінки. Фото: BILD

Тіло жінки виявили на військовому пункті пропуску на річці. Відомо, що українка жила з маленькою донечкою та своєю 51-річною мамою в будинку для біженців. 

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Мама загиблої жінки. Фото: BILD

Наразі справу розслідують правоохоронці.

Видання пише, що останнім часом українка подорожувала з мамою та маленькою донькою. Представник поліції розповів, що матір загиблої, 51-річна Марина Стеценко, є головним свідком як у смерті жінки, так і в пошуках дитини.

Нагадаємо, в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення хазяїну помешкання та втік до іншого міста.

Також у Харкові затримали 44-річного чоловіка, який побив свою матір до смерті. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві.

Німеччина
діти
українці
вбивство
поліція
біженці

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