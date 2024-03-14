В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины — ее мама и ребенок исчезли
В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, а ее месячный младенец и мать исчезли. Она несколько дней находилась в розыске. Известно, что украинцы ушли из дома для беженцев в Баден-Вюртенберге.
Об этом сообщает BILD.
Убийство украинки в Германии
В районе Баден-Вюртенберг прохожий обнаружил тело женщины со следами насильственной смерти. Убитой оказалась 27-летняя беженка из Украины, которая месяц назад родила ребенка.
Тело женщины обнаружили на военном пункте пропуска на реке. Известно, что украинка жила с маленькой дочкой и своей 51-летней матерью в доме беженцев.
Дело расследуют правоохранители.
В последнее время украинка путешествовала с мамой и маленькой дочерью. Представитель полиции рассказал, что мать погибшей, 51-летняя Марина Стеценко, является главным свидетелем как в смерти женщины, так и в поисках ребенка.
Напомним, в Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения хозяину дома и сбежал в другой город.
Также в Харькове задержали 44-летнего мужчину, избившего свою мать до смерти. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.
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