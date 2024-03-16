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У вбивстві українки в Німеччині підозрюють двох росіян, — Bild

16 березня 2024 17:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У вбивстві українки в Німеччині підозрюють двох росіян, — Bild
Вбита в Німеччині українка Маргарита. Фото: соцемережі
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Німеччині знайшли мертвою 27-річну українку Маргариту Стеценко. Поліція підозрює у вбивстві двох росіян, тому що саме з ними востаннє бачили дівчину в ресторані.

Про це повідомляє Bild.

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Мертву українку було знайдено в німецькому в Гоккенхаймі близько тижня тому. За даними видання, востаннє жінку з її немовлям бачили в ресторані в компанії двох росіян. Згодом на березі річки знайшли тіло українки.

Пізніше було знайдено дитину саме у цих росіян. Матір жінки вважається зниклою безвісти, її пошуки тривають. Наразі поліція заарештувала російську пару. Правоохоронці припускають, що вони могли вбити й матір Маргарити, щоб викрасти дитину.

Нагадаємо, у німецькому місті Гоккенгайм жорстоко вбили українку Маргариту Стеценко. Як повідомлялося, її п'ятитижнева донька та матір Марина Стеценко зникли безвісти.

Додамо, у Німеччині вбивство українки розслідують понад 60 поліцейських. Тіло жінки було знайдено з ознаками "зовнішнього насильства".

Також ми писали, що у Німеччині знайшли живим зникле немовля вбитої біженки з України.

Німеччина
смерть
вбивство
росіяни
українка

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