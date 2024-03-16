В убийстве украинки в Германии подозревают двух россиян, — Bild

Убитая в Германии украинка Маргарита. Фото: соцсети

В Германии нашли мертвой 27-летнюю украинку Маргариту Стеценко. Полиция подозревает в убийстве двух россиян, потому что именно с ними в последний раз видели девушку в ресторане.

Об этом сообщает Bild.

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Мертвая украинка была найдена в немецком в Гоккенхайме около недели назад. По данным издания, последний раз женщину с ее младенцем видели в ресторане в компании двух россиян. Впоследствии на берегу реки обнаружили тело украинки.

Позже был найден ребенок именно у этих россиян. Мать женщины считается пропавшей без вести, ее поиски продолжаются. Полиция арестовала российскую пару. правоохранители предполагают, что они могли убить и мать Маргариты, чтобы похитить ребенка.

Напомним, в немецком городе Гоккенгайм жестоко убили украинку Маргариту Стеценко. Как сообщалось, ее пятинедельная дочь и мать Марина Стеценко пропали без вести.

Добавим, в Германии убийство украинки расследуют более 60 полицейских. Тело женщины было найдено с признаками "внешнего насилия".

Также мы писали, что в Германии нашли живым пропавшего младенца убитой беженки из Украины.