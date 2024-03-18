Вбивство українки в Німеччині — Bild пише, що злочинці планували викрадення дитини

Немовля бавиться в ліжечку. Фото: freepik.com

Пара, яка в Німеччині вбила 27-річну біженку з України Маргариту Стеценко, ймовірно, планувала викрадення її новонародженої дитини. Так, злочинці заздалегідь придбали для малечі одяг.

Про це повідомило видання Bild у суботу, 16 березня.

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Що відомо про ймовірних викрадачів

За даними виданнями, підозрюються 44-річний німець та його дружина — 43-річна росіянка, які довго планували вбивство та викрадення.

Зі слів їхнього сусіда, затриманий чоловік працює м'ясником. Подружжя має трьох синів, однак у грудні сусід йому розповів, що невдовзі з'явиться й дівчинка. Той здивувався, оскільки жінка на вигляд не була вагітною.

"Він з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я все ще дивувався, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я не очікував такого злочину. Подружжя завжди було дуже ввічливим і справляло приємне враження", — зізнався чоловік.

Видання додає, що поки що не вдалося знайти викрадену 51-річну матір убитої Маргарити. Спеціальна комісія активно продовжує її пошуки. Дитиною загиблої наразі опікується служба у справах дітей.

Що відомо про справу вбивства Маргарити Стеценко

Нагадаємо, що в німецькому місті Гоккенгайм поблизу Штутгарта сталося моторошне вбивство 27-річної біженки з України Маргарити Стеценко.Тіло жінки було знайдено на березі Рейну з ознаками "зовнішнього насильства". Крім того, її п'ятитижнева донька та матір, Марина Стеценко, зникли безвісти.

Також ми писали, що за словами поліції, створено спеціальну комісію "Рампе", яка налічує близько 60 співробітників, для ведення цієї справи. До того ж встановлено контакт із посольством України у Німеччині.

Додамо, що у вбивстві підозрюють двох росіян, з якими жертва бачилася востаннє в ресторані. Пізніше вдалося знайти дочку загиблої Маргарити.