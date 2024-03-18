Убийство украинки в Германии — Bild пишет, что преступники планировали похищение ребенка

Младенец играет в кроватке. Фото: freepik.com

Пара, убившая 27-летнюю беженку из Украины Маргариту Стеценко, вероятно, планировала похищение ее новорожденного ребенка. Так, преступники заранее приобрели для малыша одежду.

Об этом сообщило издание Bild в субботу, 16 марта.

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Что известно о вероятных похитителях

По данным изданиям, подозреваются 44-летний немец и его жена — 43-летняя россиянка, долго планировавшие убийство и похищение.

По словам их соседа, задержанный мужчина работает мясником. У супругов трое сыновей, однако в декабре сосед ему рассказал, что вскоре появится и девочка. Тот удивился, поскольку женщина с виду не была беременной.

"Он с гордостью показал мне розовую детскую шапочку для ребенка. Я все еще удивлялся, потому что его жена совсем не выглядела беременной. Но я не ожидал такого преступления. Супруги всегда были очень вежливыми и производили приятное впечатление", — признался мужчина.

Издание добавляет, что пока не удалось найти похищенную 51-летнюю мать убитой Маргариты. Специальная комиссия активно продолжает ее поиски. Ребенком погибшей сейчас занимается служба по делам детей.

Что известно о деле убийства Маргариты Стеценко

Напомним, что в немецком городе Гоккенгайм близ Штутгарта произошло жуткое убийство 27-летней беженки из Украины Маргариты Стеценко. Тело женщины было найдено на берегу Рейна с признаками "внешнего насилия". Кроме того, ее пятинедельная дочь и мать, Марина Стеценко, пропали без вести.

Также мы писали, что по словам полиции, создана специальная комиссия "Рампе", которая насчитывает около 60 сотрудников, для ведения этого дела. К тому же, установлен контакт с посольством Украины в Германии.

Добавим, что в убийстве подозревают двух россиян, с которыми жертва виделась в последний раз в ресторане. Позже удалось найти дочь погибшей Маргариты.