В Германии нашли тело мамы убитой беженки из Украины — что известно

Полицейские судебно-медицинские эксперты в Германии. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

В Германии нашли тело еще одной убитой украинки. Речь идет о маме 27-летней Маргариты Разаз из Харькова, которую также недавно убили. Известно, что женщины вместе с новорожденной дочерью Маргариты ушли из дома для беженцев в Баден-Вюртенберге.

Об этом сообщает Bild в среду, 20 марта.

Читайте также:

Убийство мамы убитой беженки в Германии

Две недели назад вблизи города Хоккенхайм на юге Германии прямо на берегу Рейна нашли тело убитой 27-летней Маргариты Разаз из Харькова. Женщина жила в центре для беженцев вместе с матерью и новорожденной дочерью. Девочку Мию вскоре нашли, а ее бабушку — 51-летнюю Марину Стеценко — объявили пропавшей без вести.

Маргарита Разаз. Фото: з соцмереж

Ребенок погибшей женщины. Фото: BILD

Сегодня стало известно, что тело Стеценко было обнаружено в озере близ села Бад-Мингольсхайм. В полиции заявили, что ее тоже убили.

Мама погибшей женщины. Фото: BILD

"Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы забрать ребенка себе. Преступники заманили беженцев, пообещав им помочь оформить документы в Германии", — говорится в материале.

Напомним, в Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, а ее месячный младенец и мать исчезли. Она несколько дней находилась в розыске. Известно, что украинцы ушли из дома для беженцев в Баден-Вюртенберге.

По словам представителей полиции, создана специальная комиссия "Рампе", которая насчитывает около 60 сотрудников, для ведения этого дела. Также установлен контакт с посольством Украины в Германии.

Также в Германии нашли живым пропавшего ранее младенца убитой беженки из Украины Маргариты Стеценко. Ее тело обнаружили на берегу реки Рейн.

Полиция подозревает в убийстве 27-летней украинки двух россиян, потому что именно с ними в последний раз видели девушку в ресторане. Пара, вероятно, планировала похищение новорожденного ребенка. Так, преступники заранее приобрели для малышей одежду.

Пара, убившая 27-летнюю беженку из Украины Маргариту Стеценко, вероятно, планировала похищение ее новорожденного ребенка. Так, преступники заранее приобрели для малыша одежду.