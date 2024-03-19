Нові деталі вбивства біженки з України в Німеччині — поліція продовжує пошуки матері жінки

Вбита українська біженка Маргарита Разаз. Фото: з соцмереж

Цієї весни в Німеччині відбулася трагічна подія, яка вразила суспільство: була вбита молода українка Маргарита Разаз. Її дочка Мія була знайдена неушкодженою, але її мати, Марина Стеценко, досі вважається зниклою безвісти.

Про це розповіло видання Еспресо у вівторок, 19 березня.

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Що відомо про Маргариту Разаз

Маргарита Разаз і її родина були родом з Карлівки, що на Полтавщині. Згодом вона переїхала до Харкова, де займалася створенням букетів з цукерок та інших продуктів, що видно з її сторінки у Facebook. Після початку війни в Україні родина отримала притулок у центрі для біженців у Рейн-Неккарському районі.

Деталі розслідування

27-річну Маргариту знайшли мертвою 7 березня у Хоккенхаймі на дамбі Рейну. Судово-медична експертиза підтвердила, що її смерть була насильницькою.

Поліція швидко вийшла на слід підозрюваних, серед яких була 43-річна громадянка Росії Інна та 44-річний громадянин Німеччини Марко. Головною версією мотиву злочину вважається спроба викрадення дитини.

За інформацією поліції, злочин, ймовірно, був запланований заздалегідь, оскільки Марко розповідав колегам про "народження" дитини, яка нібито перебувала в реанімації. Вони також повідомляли сусідам та колегам про очікування доньки протягом кількох місяців.

Підозрювані жили в тихому районі на околицях Сандхаузена. Сусіди розповідали, що у пари було троє синів від 8 до 18 років. Один з сусідів згадав, що чоловік показував йому дитячу шапочку, говорячи про майбутнє народження доньки, хоча його дружина не виглядала вагітною.

За інформацією українських ЗМІ, Маргариту, її дочку та Марину Стеценко востаннє бачили в ресторані, можливо, у компанії жінки з Вальдорфа.

Знайомий родини розповів, що ця жінка пропонувала допомогу українським біженцям у соцмережах.

Спеціальна комісія "Рампе" з 60 поліцейських працює над розслідуванням смерті Маргарити, зібравши вже понад 50 свідчень.

Де перебувають донька та мати жінки

Поліція продовжує пошуки матері Маргарити. Немає точної інформації про її місцезнаходження, але не виключається, що вона може бути вбитою. Водолази обстежують водойму біля Бад-Шенборна.

Маленька Мія зараз у безпеці та перебуває під опікою служби у справах молоді. За даними прокуратури, вона не постраждала.

Нагадаємо, що пара, яка вбила 27-річну біженку з України Маргариту Стеценко, ймовірно, планувала викрадення її новонародженої дитини.

Раніше ми писали, що у Німеччині вбивство українки розслідують понад 60 поліцейських.