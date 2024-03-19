Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нові деталі вбивства біженки з України в Німеччині — поліція продовжує пошуки матері жінки arrow

Нові деталі вбивства біженки з України в Німеччині — поліція продовжує пошуки матері жінки

19 березня 2024 16:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Нові деталі вбивства біженки з України в Німеччині — поліція продовжує пошуки матері жінки
Вбита українська біженка Маргарита Разаз. Фото: з соцмереж
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Цієї весни в Німеччині відбулася трагічна подія, яка вразила суспільство: була вбита молода українка Маргарита Разаз. Її дочка Мія була знайдена неушкодженою, але її мати, Марина Стеценко, досі вважається зниклою безвісти. 

Про це розповіло видання Еспресо у вівторок, 19 березня.

Читайте також:

Що відомо про Маргариту Разаз

Маргарита Разаз і її родина були родом з Карлівки, що на Полтавщині. Згодом вона переїхала до Харкова, де займалася створенням букетів з цукерок та інших продуктів, що видно з її сторінки у Facebook. Після початку війни в Україні родина отримала притулок у центрі для біженців у Рейн-Неккарському районі.

Деталі розслідування

27-річну Маргариту знайшли мертвою 7 березня у Хоккенхаймі на дамбі Рейну. Судово-медична експертиза підтвердила, що її смерть була насильницькою.

Поліція швидко вийшла на слід підозрюваних, серед яких була 43-річна громадянка Росії Інна та 44-річний громадянин Німеччини Марко. Головною версією мотиву злочину вважається спроба викрадення дитини.

За інформацією поліції, злочин, ймовірно, був запланований заздалегідь, оскільки Марко розповідав колегам про "народження" дитини, яка нібито перебувала в реанімації. Вони також повідомляли сусідам та колегам про очікування доньки протягом кількох місяців.

Підозрювані жили в тихому районі на околицях Сандхаузена. Сусіди розповідали, що у пари було троє синів від 8 до 18 років. Один з сусідів згадав, що чоловік показував йому дитячу шапочку, говорячи про майбутнє народження доньки, хоча його дружина не виглядала вагітною.

За інформацією українських ЗМІ, Маргариту, її дочку та Марину Стеценко востаннє бачили в ресторані, можливо, у компанії жінки з Вальдорфа.

Знайомий родини розповів, що ця жінка пропонувала допомогу українським біженцям у соцмережах.

Спеціальна комісія "Рампе" з 60 поліцейських працює над розслідуванням смерті Маргарити, зібравши вже понад 50 свідчень.

Де перебувають донька та мати жінки

Поліція продовжує пошуки матері Маргарити. Немає точної інформації про її місцезнаходження, але не виключається, що вона може бути вбитою. Водолази обстежують водойму біля Бад-Шенборна.

Маленька Мія зараз у безпеці та перебуває під опікою служби у справах молоді. За даними прокуратури, вона не постраждала.

Нагадаємо, що пара, яка вбила 27-річну біженку з України Маргариту Стеценко, ймовірно, планувала викрадення її новонародженої дитини.

Раніше ми писали, що у Німеччині вбивство українки розслідують понад 60 поліцейських.

Німеччина
вбивство
біженці
дитина
вбивця
українка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися