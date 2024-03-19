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Новые детали убийства беженки из Украины в Германии — полиция продолжает поиск матери женщины

19 марта 2024 16:13
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Бригадир София
редактор
Новые детали убийства беженки из Украины в Германии — полиция продолжает поиск матери женщины
Убитая украинская беженка Маргарита Разаз. Фото: из соцсетей
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Этой весной в Германии произошло трагическое событие, поразившее общество: была убита молодая украинка Маргарита Разаз. Ее дочь Мия была найдена невредимой, но ее мать, Марина Стеценко, до сих пор считается пропавшей без вести.

Об этом рассказало издание Эспрессо во вторник, 19 марта.

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Что известно о Маргарите Разаз

Маргарита Разаз и ее семья были родом из Карловки Полтавской области. Впоследствии она переехала в Харьков, где занималась созданием букетов из конфет и других продуктов, которые видны с ее страницы в Facebook. После войны в Украине семья получила убежище в центре для беженцев в Рейн-Неккарском районе.

Подробности расследования

27-летнюю Маргариту нашли мертвой 7 марта в Хоккенхайме на дамбе Рейна. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ее смерть была насильственной.

Полиция быстро вышла на след подозреваемых, среди которых 43-летняя гражданка России Инна и 44-летний гражданин Германии Марко. Главной версией мотива преступления считается попытка похищения ребенка.

По информации полиции, преступление, вероятно, было запланировано заранее, поскольку Марко рассказывал коллегам о "рождении" ребенка, якобы находившегося в реанимации. Они также сообщали соседям и коллегам об ожиданиях дочери в течение нескольких месяцев.

Подозреваемые жили в тихом районе в окрестностях Сандхаузена. Соседи рассказывали, что у пары было трое сыновей от 8 до 18 лет. Один из соседей вспомнил, что мужчина показывал ему детскую шапочку, говоря о предстоящем рождении дочери, хотя его жена не выглядела беременной.

По информации украинских СМИ, Маргариту, ее дочь и Марину Стеценко в последний раз видели в ресторане, возможно, в компании женщины из Вальдорфа.

Знакомый семьи рассказал, что эта женщина предлагала помощь украинским беженцам в соцсетях.

Специальная комиссия Рампе из 60 полицейских работает над расследованием смерти Маргариты, собрав уже более 50 показаний.

Где находятся дочь и мать женщины

Полиция продолжает поиски матери Маргариты. Нет точной информации о ее местонахождении, но не исключается, что она может быть убита. Водолазы обследуют водоем у Бад-Шенборна.

Маленькая Мия сейчас в безопасности и находится на попечении службы по делам молодежи. По данным прокуратуры, она не пострадала.

Напомним, что пара, убившая 27-летнюю беженку из Украины Маргариту Стеценко, вероятно, планировала похищение ее новорожденного ребенка.

Ранее мы писали, что в Германии убийство украинки расследуют более 60-ти полицейских.

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