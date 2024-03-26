У Франції оголосили про підвищений рівень терористичної загрози — яка причина

Французькі правоохоронці. Ілюстративне фото: Le Monde

У Франції оголосили про підвищену загрозу терористичних нападів на населення. Ціллю терористів можуть стати туристичні об'єкти, великі заходи та громадські місця.

Про це повідомила пресслужба посольства США у Франції.

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Терористична загроза у Франції

Після теракту в ТЦ "Крокус" в Москві французький уряд підняв свою систему оповіщення національної безпеки до найвищого рівня.

Водночас влада активно відстежує терористичні загрози з боку організованих груп та радикально налаштованих осіб.

У посольстві наголосили, що напади можуть відбуватися практично без попередження або взагалі без попередження.

"Їхньою ціллю є туристичні об'єкти, великі спортивні та культурні заходи, а також інші громадські місця, які привертають велику кількість цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Посольство США закликало своїх громадян, які перебувають у Франції, бути особливо уважними до свого оточення в місцях скупчення населення.

Нагадаємо, 22 березня в ТЦ "Крокус Сіті Холл" в Москві сталася стрілянина та розгорілася пожежа. Внаслідок теракту відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.

Російські спецслужби звинуватили Україну в причетності до теракту в Москві. Згодом відповідальність за стрілянину взяла на себе організація ІДІЛ. Там назвали інцидент помстою за боротьбу проти ісламістів.

Також в ISW пояснили, як звинувачення України у теракті в "Крокусі" впливає на внутрішню безпеку РФ.