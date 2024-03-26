Во Франции объявили о повышенном уровне террористической угрозы — какая причина
Во Франции объявили о повышенной угрозе террористических нападений на население. Целью террористов могут стать туристические объекты, большие мероприятия и общественные места.
Об этом сообщила пресс-служба посольства США во Франции.
Террористическая угроза во Франции
После теракта в ТЦ "Крокус" в Москве французское правительство подняло свою систему оповещения национальной безопасности до самого высокого уровня.
В то же время, власти активно отслеживают террористические угрозы со стороны организованных групп и радикально настроенных лиц.
В посольстве подчеркнули, что нападения могут совершаться практически без предупреждения или вообще без предупреждения.
"Их целью являются туристические объекты, крупные спортивные и культурные мероприятия, а также другие общественные места, которые привлекают большое количество гражданского населения", — говорится в сообщении.
Посольство США призвало своих граждан, находящихся во Франции, быть особенно внимательными к своему окружению в местах скопления населения.
Напомним, 22 марта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Москве произошла стрельба и разгорелся пожар. В результате теракта известно о 137 погибших и 180 пострадавших.
Российские спецслужбы обвинили Украину в причастности к теракту в Москве. Впоследствии ответственность за стрельбу взяла на себя организация ИГИЛ. Там назвали инцидент местью за борьбу против исламистов.
Также в ISW объяснили, как обвинение Украины в теракте в Крокусе влияет на внутреннюю безопасность РФ.
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