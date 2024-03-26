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Во Франции объявили о повышенном уровне террористической угрозы — какая причина

26 марта 2024 09:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Франции объявили о повышенном уровне террористической угрозы — какая причина
Французские правоохранители. Иллюстративное фото: Le Monde
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Франции объявили о повышенной угрозе террористических нападений на население. Целью террористов могут стать туристические объекты, большие мероприятия и общественные места.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США во Франции.

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После теракта в ТЦ "Крокус" в Москве французское правительство подняло свою систему оповещения национальной безопасности до самого высокого уровня.

В то же время, власти активно отслеживают террористические угрозы со стороны организованных групп и радикально настроенных лиц.

В посольстве подчеркнули, что нападения могут совершаться практически без предупреждения или вообще без предупреждения.

"Их целью являются туристические объекты, крупные спортивные и культурные мероприятия, а также другие общественные места, которые привлекают большое количество гражданского населения", — говорится в сообщении.

Посольство США призвало своих граждан, находящихся во Франции, быть особенно внимательными к своему окружению в местах скопления населения.

Напомним, 22 марта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Москве произошла стрельба и разгорелся пожар. В результате теракта известно о 137 погибших и 180 пострадавших.

Российские спецслужбы обвинили Украину в причастности к теракту в Москве. Впоследствии ответственность за стрельбу взяла на себя организация ИГИЛ. Там назвали инцидент местью за борьбу против исламистов.

Также в ISW объяснили, как обвинение Украины в теракте в Крокусе влияет на внутреннюю безопасность РФ.

США
теракт
Франция
террористы
угроза

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