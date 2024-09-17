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У Білому домі розкритикували коментар Маска щодо замаху на Трампа

17 вересня 2024 08:25
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Ілон Маск прокоментував замах на Дональда Трампа — Білий дім відреагував
Ілон Маск. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Білому домі розкритикували пост мільярдера Ілона Маска, в якому він прокоментував нещодавній замах на Дональда Трампа. Підприємець запитав, чому нема замахів на життя президента країни Джо Байдена та віцепрезидента Камали Гарріс.

Про це пише видання Axios у вівторок, 17 вересня, з посиланням на видалену публікацію Ілона Маска.

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Мільярдер поставив запитання, чому нещодавно сталося два замахи на життя Трампа, тоді як Байден і Гарріс не зіштовхувалися з такими погрозами.

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу", — написав Маск у соцмережі X (раніше Twitter).

За інформацією Axios, спочатку Маск чинив опір закликам видалити пост.

"Ніхто навіть не намагався, ось що я хочу сказати, і ніхто не буде. Це справедливо. Я не хочу чинити, як вони, навіть жартома", — відпові він на заклик переглянути свою позицію.

Зрештою він видалив повідомлення, зазначивши, що це був жарт.

Білий дім оперативно відреагував на інцидент. Прессекретар Ендрю Бейтс нагадав, що після новин про замах на Трампа Байден і Гарріс наголосили, що у США немає місця для політичного або будь-якого іншого насильства. 

"Насильство має засуджуватися, а не заохочуватися або висміюватися. Подібна риторика безвідповідальна", — додав Бейтс.

Як зазначає Axios, представники соцмережі X не одразу прокоментували ситуацію.

Другий замах на Дональда Трампа

Ввечері 15 вересня The New York Post повідомив, що в американському штаті Флорида сталася стрілянина. Поблизу перебував кандидат у президенти Дональд Трамп, його заховали у безпечне місце.

Незадовго стало відомо, що постріли відбулися біля поля для гольфа, на якому грав Трамп. Наразі поліція Вест-Палм-Біч у Флориді та місцеве ФБР веде розслідування.

Наразі підозрюваний вже перебуває під вартою. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут. За даними Fox News, Рут наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичної зброї через паркан. Секретна служба вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти.

Нагадаємо, другий замах на життя Трампа стався лише через дев’ять тижнів після першого. 

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Джо Байден США Ілон Маск Дональд Трамп Камала Гарріс

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