У Флориді сталася стрілянина поблизу гольф-клуба Трампа

У США сталася стрілянина, поблизу знаходився Трамп, — NY Post
15 вересня 2024 22:04
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG
У американському штаті Флорида у неділю, 15 вересня, сталася стрілянина. Поблизу перебував кандидат у президенти Дональд Трамп, його заховали у безпечне місце.
Про це пише The New York Post.
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У матеріалі йдеться, що стрілянина відбулася, коли Трамп залишав свій гольф-клуб у Вест-Палм-Біч у Флориді.
"Президент Трамп у безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі немає жодних подробиць", — заявив його прессекретар Стівен Чунг.
За словами джерел, двоє стрільців цілилися один в одного за межами клубу, а Трампу нічого не загрожувало.
Нагадаємо, що у липні під час виступу Трампа у Пенсильванії у нього вистрелили: він дістав поранення вуха.
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