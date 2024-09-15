У Флориді сталася стрілянина поблизу гольф-клуба Трампа

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

У американському штаті Флорида у неділю, 15 вересня, сталася стрілянина. Поблизу перебував кандидат у президенти Дональд Трамп, його заховали у безпечне місце.

Про це пише The New York Post.

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У матеріалі йдеться, що стрілянина відбулася, коли Трамп залишав свій гольф-клуб у Вест-Палм-Біч у Флориді.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі немає жодних подробиць", — заявив його прессекретар Стівен Чунг.

За словами джерел, двоє стрільців цілилися один в одного за межами клубу, а Трампу нічого не загрожувало.

Нагадаємо, що у липні під час виступу Трампа у Пенсильванії у нього вистрелили: він дістав поранення вуха.