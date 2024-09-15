Во Флориде произошла перестрелка вблизи гольф-клуба Трампа

В США произошла перестрелка, поблизости находился Трамп, — NY Post
В американском штате Флорида в воскресенье, 15 сентября, произошла перестрелка. Поблизости находился кандидат в президенты Дональд Трамп, его спрятали в безопасное место.
Об этом пишет The New York Post.
Стрельба в США
В материале говорится, что перестрелка произошла, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич во Флориде.
"Президент Трамп в безопасности после выстрелов вблизи него. Пока нет никаких подробностей", — заявил его пресс-секретарь Стивен Чунг.
По словам источников, двое стрелков целились друг в друга за пределами клуба, а Трампу ничего не угрожало.
Напомним, что в июле во время выступления Трампа в Пенсильвании в него выстрелили: он получил ранение уха.
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