Трамп вважає себе переможцем в дебатах, тому не хоче чергового раунду з Гарріс

Злий Дональд Трамп. Фото: Reuters.

Кандидат від республіканців Дональд Трамп більше не збирається брати участь у дебатах із Камалою Гарріс. Він вважає себе переможцем у дебатах, а також не хоче допомагати Гарріс збирати гроші на передвиборчу кампанію.

Про це повідомляє The New York Times.

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Після перших дебатів у передвиборчій кампанії Гарріс заявила, що отримала 47 мільйонів доларів пожертвувань за 24 години після їх першої зустрічі.

Крім того, Трамп заявив у Аризоні, що двох дебатів раундів достатньо, тому третіх не буде.

"Коли боксер програє бій, то відразу кричить, що хоче реваншу. Так говорить Гарріс, але я переміг і не дам їй реваншу", — заявив Трамп.

Під час своїх перших заходів після дебатів віце-президент Камала Гарріс неодноразово викликала Дональда Трампа на другий раунд дебатів. Політологи зазначають, що вона хотіла б використати слабкість опонента як трамплін у фіналі перегонів.