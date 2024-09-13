Трамп вважає себе переможцем в дебатах, тому не хоче чергового раунду з Гарріс

Чергове шоу скасовується — Трамп вирішив, що більше не хоче дебатувати з Гарріс
Кандидат від республіканців Дональд Трамп більше не збирається брати участь у дебатах із Камалою Гарріс. Він вважає себе переможцем у дебатах, а також не хоче допомагати Гарріс збирати гроші на передвиборчу кампанію.
Про це повідомляє The New York Times.
Чому Трамп не хоче чергових дебатів
Після перших дебатів у передвиборчій кампанії Гарріс заявила, що отримала 47 мільйонів доларів пожертвувань за 24 години після їх першої зустрічі.
Крім того, Трамп заявив у Аризоні, що двох дебатів раундів достатньо, тому третіх не буде.
"Коли боксер програє бій, то відразу кричить, що хоче реваншу. Так говорить Гарріс, але я переміг і не дам їй реваншу", — заявив Трамп.
Під час своїх перших заходів після дебатів віце-президент Камала Гарріс неодноразово викликала Дональда Трампа на другий раунд дебатів. Політологи зазначають, що вона хотіла б використати слабкість опонента як трамплін у фіналі перегонів.
Читайте Новини.LIVE!