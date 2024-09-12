Соцопитування показали перевагу Гарріс над Трампом після дебатів

Трамп та Гарріс під час дебатів на великому екрані. Фото: Reuters

Віце-президент США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з 47% проти 42% у боротьбі за перемогу на президентських виборах 5 листопада. Такі результати останнього соціологічного опитування наприкінці серпня.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, 52% тих, хто знайомий з дебатами, сказали, що Трамп програв. Серед виборців-республіканців кожен п'ятий сказав, що Трамп не виглядав різьким.

Дебати кандидатів у президенти США. Фото: Reuters

Близько 53% виборців-республіканців у опитуванні зазначили, що Трамп переміг у дебатах, а 91% демократів були впевнені у перемозі Гарріс. Серед республіканців 31% сказали, що ніхто не виграв, а 14% визнали перемогу Гарріс.

Reuters пише, що зараз Трамп є найстарішим кандидатом у перегонах, і опитування показало, що 52% виборців вважають Трампа занадто старим, щоб працювати в уряді, у порівнянні з 7%, які сказали те ж саме щодо Гарріс.