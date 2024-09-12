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Союзники Трампа вважають його участь у дебатах провалом та пророкують програш на виборах

12 вересня 2024 08:47
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Радники Трампа вважають його виступ на дебатах провалом
Експрезидент США Дональд Трамп перед дебатами. Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Нещодавно в США пройшли дебати між кандидатами у президенти Камалою Гарріс та  Дональдом Трампом. Соратники експрезидента вважають, що під час дискусії він мав значно слабшу позицію, ніж його опонентка та пророкують йому програш на виборах.

Про це вони анонімно розповіли CNN.

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В CNN розповіли, що Дональд Трамп опитував своїх соратників про їх враження щодо його участі у дебатах. Більшість хвалили його, однак інші анонімно розкритикували дії експрезидента США під час його дискусії з Камалою Гарріс. 

"Оточення Трампа описало те, що сталося на сцені, як нічию в кращому випадку та поразку в гіршому. Декілька з них розповіли CNN, що вони були вражені тим, що колишній президент не зміг краще виконати свою роботу щодо тез, які він підготував проти віцепрезидентки Гарріс, її історії та її політичних змін", — пишуть в CNN з посиланням на анонімні джерела, наближені до Трампа.

Соратники вважають, що Трамп інтенсивніше готувався до перших дебатів з Гарріс, ніж до зустрічі з Байденом влітку. Один з них розповів, що на дебатах Трамп чомусь так і навів головний аргумент проти Камали Гарріс щодо її невиконання обіцянок, озвучених за останні 3,5 роки на посаді. 

Попри це союзники Трампа вважають, що провальні дебати можуть не вплинути на кількість його прихильників в одному зі штатів, до прикладу у Пенсильванії. 

Зазначимо, що Камала Гарріс хоче повторних дебатів з Трампом у жовтні. Радники Трапа кажуть, що ймовірніше за все він погодиться на них, але офіційної відповіді ще наразі не було. 

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