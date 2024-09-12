У МЗС Німеччини висміяли Трампа та нагадали, що у країні не їдять котів та собак

Незадоволений Дональд Трамп. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ Німеччини гостро та з гумором відповіло на закиди кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо німецької енергосистеми. Також там не забули висміяти твердження Трампа про те, що деяким американцям, щоб прогодувати себе, доводиться їсти котів та інших улюбленців, повідомляють Новини.LIVE.

Як саме у МЗС Німеччини висміяли Трампа

Відповідь МЗС Німеччини Дональду Трампу. Фото: Скриншот

Дипломатичне відомство оприлюднило повідомлення в соцмережі X, в якому дала відповідь про стан енергосистеми країни. Трамп на дебатах заявив, що навіть Німеччині не вдалось повноцінно перейти на відновлюванні джерела енергії.

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У МЗС відповіли, що як би там не мріялось Трампу, але енергосистема Німеччини на 50% працює саме на відновлюваних джерелах енергії. Там не відкривають вугільні електростанції, а до 2038 року взагалі їх всі закриють.

Також у постскриптумі у МЗС додали, що: "До речі, ми не їмо котів та собак".

Заява Трампа про поїдання котів та собак бідними американцями сколихнула інтернет. Вийшло багато мемів на цю тему, а найпопулярніша співачка Тейлор Свіфт назвала себе cat lady (любителькою кішок), підтримала Камалу Гарріс та закликала американців добряче подумати, за кого голосувати.