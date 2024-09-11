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Міміка Камали Гарріс та заяви Трампа про пожирання котів — реакція соцмережі на дебати у мемах

11 вересня 2024 09:25
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Дебати Камали Гарріс і Дональда Трампа — реакція соцмереж у мемах
Дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У США відбулися дебати між двома кандидатами у президенти, а саме Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Під час розмов пролунало кілька заяв з боку Трампа, які розсмішили користувачів соцмереж, а реакція Камали Гарріс на них породила нові меми.

Новини.LIVE покаже добірку мемів про дебати в США між Трампом та Гарріс. 

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Меми про дебати між Гарріс та Трампом

Зазначимо, що ще до початку дебатів у соцмережах користувачі почали жартувати про підготовку до перегляду. Користувач поділився фото, де показав набір своїх речей. "Готовий до всього, що принесуть нічні дебати", — пише він.

меми про дебати
Користувач показав свій набір речей для перегляду дебатів. Фото: скриншот

Дехто значно "скоротив" набір для перегляду, обмежившись випивкою та сигаретами.

мем дебати
Користувачі Х жартома показують як готуються до перегляду. Фото: скриншот

Пожартували користувачі й про Трампа, якому довелося знов йти на дебати, але вже з новою кандидаткою.

Трамп мем
Мем про Трампа, який йде на дебати. Фото: соцмережі

Меми про Трампа на дебатах

Найбільше користувачів соцмереж розсмішила заява Трампа, що мешканці деяких штатів змушені їсти собак та котів чи домашніх улюбленців сусідів, щоб прогодуватися.

Заява розсмішила не лише користувачів соцмереж, а й саму Камалу Гарріс, яка не стримала емоцій. Міміка одразу "завірусилась" в інтернеті та вже породила низку нових мемів.

"Камала Гарріс створила найбільш вірусний мем року. Я плачу", — пише користувач соцмережі Х.

мем Камала Гарріс
Камала Гарріс намагається зрозуміти заяви Трампа. Фото: скриншот

"З дороги, математичко... це новий мем у місті", — пише ще один користувач у соцмережі Х.

мем про Трампа на дебатах
Мем про Трампа і котів. Фото: соцмережі

"Вони їдять котів, вони їдять собак. Вони їдять улюбленців. Я чув це по телевізору", — каже Трамп у мемі.

"Звісно, старенький, дозволь я проведу тебе в ліжко", — жартують у мемі.

До слова, Трамп, говорячи про поїдання тварин, назвав місто Спрингфілд. Авжеж користувачі не змогли втриматися від створення мемів з "Сімпсонів".

Мем про дебати
Мем про заяву Трампа на дебатах. Фото: скриншот

Також користувачі посміялися з Трампа, з його невміння відповідати чітко на запитання. Більшість заявила у коментарях, що Камала Гарріс трималася на дебатах краще та логічно відповідала. 

"Трамп щоразу, коли йому ставлять запитання", — жартують у Х.

Не оминули меми й модератора телеканалу ABC, де відбувалася трансляція дебатів. Там пожартували з продюсера Девіда Мьюіра, який нібито "витягнув" Камалу Гарріс і допоміг їй у протистоянні.

Реакція українців на дебати у мемах

Меми на дебати Трампа та Гарріс не лишили байдужими й українців. Дехто пожартував, що таке справжні дебати, показавши протистояння колишніх президентів Ющенка та Януковича.

меми про дебати Гарріс і Трампа
Українські меми про дебати. Фото: скриншот

Інший користувач посміявся з Дональда Трампа, який під час дебатів стояв із закритими очима: "Дебати тільки почались, він вже спить".

Трамп мем
Мем про Трампа на дебатах. Фото: скриншот

Зазначимо, що згідно з опитуванням CNN, 63% респондентів вважають, що на дебатах краще себе проявила Камала Гарріс. Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув Трамп.

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