Дебати Камали Гарріс і Дональда Трампа — реакція соцмереж у мемах

Міміка Камали Гарріс та заяви Трампа про пожирання котів — реакція соцмережі на дебати у мемах
У США відбулися дебати між двома кандидатами у президенти, а саме Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Під час розмов пролунало кілька заяв з боку Трампа, які розсмішили користувачів соцмереж, а реакція Камали Гарріс на них породила нові меми.
Новини.LIVE покаже добірку мемів про дебати в США між Трампом та Гарріс.
Меми про дебати між Гарріс та Трампом
Зазначимо, що ще до початку дебатів у соцмережах користувачі почали жартувати про підготовку до перегляду. Користувач поділився фото, де показав набір своїх речей. "Готовий до всього, що принесуть нічні дебати", — пише він.
Дехто значно "скоротив" набір для перегляду, обмежившись випивкою та сигаретами.
Пожартували користувачі й про Трампа, якому довелося знов йти на дебати, але вже з новою кандидаткою.
Меми про Трампа на дебатах
Найбільше користувачів соцмереж розсмішила заява Трампа, що мешканці деяких штатів змушені їсти собак та котів чи домашніх улюбленців сусідів, щоб прогодуватися.
THEY’RE EATING THE DOGS‼️— presidential debate memes 💀😭😭😭 (@Calmness_11) September 11, 2024
THEY’RE EATING THE CATS‼️
THEY’RE EATING THE PETS‼️
😭😭😭😭😭 #Debate2024 pic.twitter.com/phF0PzQ3f9
Заява розсмішила не лише користувачів соцмереж, а й саму Камалу Гарріс, яка не стримала емоцій. Міміка одразу "завірусилась" в інтернеті та вже породила низку нових мемів.
"Камала Гарріс створила найбільш вірусний мем року. Я плачу", — пише користувач соцмережі Х.
Kamala Harris is about to produce the most viral meme of the year im crying#debate2024 #debatepic.twitter.com/J3e07SpKlm— popculture 2000s (@Y2KPopCulture) September 11, 2024
"З дороги, математичко... це новий мем у місті", — пише ще один користувач у соцмережі Х.
"Вони їдять котів, вони їдять собак. Вони їдять улюбленців. Я чув це по телевізору", — каже Трамп у мемі.
"Звісно, старенький, дозволь я проведу тебе в ліжко", — жартують у мемі.
До слова, Трамп, говорячи про поїдання тварин, назвав місто Спрингфілд. Авжеж користувачі не змогли втриматися від створення мемів з "Сімпсонів".
Також користувачі посміялися з Трампа, з його невміння відповідати чітко на запитання. Більшість заявила у коментарях, що Камала Гарріс трималася на дебатах краще та логічно відповідала.
Trump everytime he's asked a question:#Debate2024 #PresidentialDebate pic.twitter.com/gNMtx2Vew0— koriand'r (@poisnicy) September 11, 2024
"Трамп щоразу, коли йому ставлять запитання", — жартують у Х.
Не оминули меми й модератора телеканалу ABC, де відбувалася трансляція дебатів. Там пожартували з продюсера Девіда Мьюіра, який нібито "витягнув" Камалу Гарріс і допоміг їй у протистоянні.
Sum up the debate pic.twitter.com/gKlzChcZhq— AB (@AB84) September 11, 2024
David Muir carrying Kamala Harris through the debate pic.twitter.com/g7jQ20OhbS— drefanzor memes (@drefanzor) September 11, 2024
Реакція українців на дебати у мемах
Меми на дебати Трампа та Гарріс не лишили байдужими й українців. Дехто пожартував, що таке справжні дебати, показавши протистояння колишніх президентів Ющенка та Януковича.
Інший користувач посміявся з Дональда Трампа, який під час дебатів стояв із закритими очима: "Дебати тільки почались, він вже спить".
Трамп просрав дебати... pic.twitter.com/sScmRT7POr— Юрій Пивовар (@ZloyBanderovets) September 11, 2024
Зазначимо, що згідно з опитуванням CNN, 63% респондентів вважають, що на дебатах краще себе проявила Камала Гарріс. Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув Трамп.
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