Дебати Камали Гарріс і Дональда Трампа — реакція соцмереж у мемах

Дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У США відбулися дебати між двома кандидатами у президенти, а саме Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Під час розмов пролунало кілька заяв з боку Трампа, які розсмішили користувачів соцмереж, а реакція Камали Гарріс на них породила нові меми.

Новини.LIVE покаже добірку мемів про дебати в США між Трампом та Гарріс.

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Меми про дебати між Гарріс та Трампом

Зазначимо, що ще до початку дебатів у соцмережах користувачі почали жартувати про підготовку до перегляду. Користувач поділився фото, де показав набір своїх речей. "Готовий до всього, що принесуть нічні дебати", — пише він.

Користувач показав свій набір речей для перегляду дебатів. Фото: скриншот

Дехто значно "скоротив" набір для перегляду, обмежившись випивкою та сигаретами.

Користувачі Х жартома показують як готуються до перегляду. Фото: скриншот

Пожартували користувачі й про Трампа, якому довелося знов йти на дебати, але вже з новою кандидаткою.

Мем про Трампа, який йде на дебати. Фото: соцмережі

Меми про Трампа на дебатах

Найбільше користувачів соцмереж розсмішила заява Трампа, що мешканці деяких штатів змушені їсти собак та котів чи домашніх улюбленців сусідів, щоб прогодуватися.

THEY’RE EATING THE DOGS‼️



THEY’RE EATING THE CATS‼️



THEY’RE EATING THE PETS‼️



😭😭😭😭😭 #Debate2024 pic.twitter.com/phF0PzQ3f9 — presidential debate memes 💀😭😭😭 (@Calmness_11) September 11, 2024

Заява розсмішила не лише користувачів соцмереж, а й саму Камалу Гарріс, яка не стримала емоцій. Міміка одразу "завірусилась" в інтернеті та вже породила низку нових мемів.

"Камала Гарріс створила найбільш вірусний мем року. Я плачу", — пише користувач соцмережі Х.

Kamala Harris is about to produce the most viral meme of the year im crying#debate2024 #debatepic.twitter.com/J3e07SpKlm — popculture 2000s (@Y2KPopCulture) September 11, 2024

Камала Гарріс намагається зрозуміти заяви Трампа. Фото: скриншот

"З дороги, математичко... це новий мем у місті", — пише ще один користувач у соцмережі Х.

Мем про Трампа і котів. Фото: соцмережі

"Вони їдять котів, вони їдять собак. Вони їдять улюбленців. Я чув це по телевізору", — каже Трамп у мемі.

"Звісно, старенький, дозволь я проведу тебе в ліжко", — жартують у мемі.

До слова, Трамп, говорячи про поїдання тварин, назвав місто Спрингфілд. Авжеж користувачі не змогли втриматися від створення мемів з "Сімпсонів".

Мем про заяву Трампа на дебатах. Фото: скриншот

Також користувачі посміялися з Трампа, з його невміння відповідати чітко на запитання. Більшість заявила у коментарях, що Камала Гарріс трималася на дебатах краще та логічно відповідала.

"Трамп щоразу, коли йому ставлять запитання", — жартують у Х.

Не оминули меми й модератора телеканалу ABC, де відбувалася трансляція дебатів. Там пожартували з продюсера Девіда Мьюіра, який нібито "витягнув" Камалу Гарріс і допоміг їй у протистоянні.

Sum up the debate pic.twitter.com/gKlzChcZhq — AB (@AB84) September 11, 2024

David Muir carrying Kamala Harris through the debate pic.twitter.com/g7jQ20OhbS — drefanzor memes (@drefanzor) September 11, 2024

Реакція українців на дебати у мемах

Меми на дебати Трампа та Гарріс не лишили байдужими й українців. Дехто пожартував, що таке справжні дебати, показавши протистояння колишніх президентів Ющенка та Януковича.

Українські меми про дебати. Фото: скриншот

Інший користувач посміявся з Дональда Трампа, який під час дебатів стояв із закритими очима: "Дебати тільки почались, він вже спить".

Мем про Трампа на дебатах. Фото: скриншот

Зазначимо, що згідно з опитуванням CNN, 63% респондентів вважають, що на дебатах краще себе проявила Камала Гарріс. Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув Трамп.