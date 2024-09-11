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Мимика Камалы Харрис и заявления Трампа о пожирании кошек — реакция соцсети на дебаты в мемах

11 сентября 2024 09:25
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа - реакция соцсетей в мемах
Дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В США состоялись дебаты между двумя кандидатами в президенты, а именно Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В ходе разговоров прозвучало несколько заявлений со стороны Трампа, которые рассмешили пользователей соцсетей, а реакция Камалы Харрис на них породила новые мемы.

Новини.LIVE покажет подборку мемов о дебатах в США между Трампом и Харрис.

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Мемы о прениях между Харрис и Трампом

Отметим, что еще до начала дебатов в соцсетях пользователи начали шутить о подготовке к просмотру. Пользователь поделился фото, где показал набор вещей. "Готов ко всему, что принесут ночные дебаты", — пишет он.

мемы о прениях
Пользователь показал свой набор вещей для просмотра дебатов. Фото: скриншот

Некоторые значительно "сократили" набор для просмотра, ограничившись выпивкой и сигаретами.

мем дебаты
Пользователи Х в шутку показывают, как готовятся к просмотру. Фото: скриншот

Пошутили пользователи и о Трампе, которому пришлось снова идти на дебаты, но уже с новой кандидаткой.

Трамп мем
Мэм о Трампе, который идет на дебаты. Фото: соцсети

Мемы о Трампе на дебатах

Больше всего пользователей соцсетей рассмешило заявление Трампа, что жители некоторых штатов вынуждены есть собак и кошек или домашних любимцев соседей, чтобы прокормиться.

Заявление рассмешило не только пользователей соцсетей, но и саму Камалу Харрис, не сдержавшую эмоций. Мимика сразу "завирусилась" в интернете и уже породила ряд новых мемов.

"Камала Харрис создала самый вирусный мем года. Я плачу", — пишет пользователь соцсети Х.

мем Камала Гаррис
Камала Гаррис пытается понять заявления Трампа. Фото: скриншот

"С дороги, математичка... это новый мем в городе", — пишет еще один пользователь в соцсети Х.

мем о Трампе на дебатах
Мем о Трампе и котах. Фото: соцсети

"Они едят кошек, они едят собак. Они едят любимцев. Я слышал это по телевизору", — говорит Трамп в меме.

"Конечно, старичок, позволь я проведу тебя в постель", — шутят в меме.

К слову, Трамп, говоря о поедании животных, назвал город Спрингфилд. Конечно, пользователи не смогли удержаться от создания мемов из "Симпсонов".

Мем о прениях
Мэм о заявлении Трампа на дебатах. Фото: скриншот

Также пользователи посмеялись над Трампом, над его неумением отвечать четко на вопросы. Большинство заявило в комментариях, что Камала Харрис держалась на дебатах лучше и логически отвечала.

"Трамп каждый раз, когда ему задают вопрос", — шутят у Х.

Не обошли мемы и модератора телеканала ABC, где проходила трансляция дебатов. Там пошутили над продюсером Дэвидом Мьюиром, который якобы "вытащил" Камалу Харрис и помог ей в противостоянии.

Реакция украинцев на дебаты в мемах

Мемы на дебаты Трампа и Харрис не оставили равнодушными и украинцев. Некоторые пошутили, что такое настоящие дебаты, показав противостояние бывших президентов Ющенко и Януковича.

мемы о прениях Гаррис и Трампа
Украинские мемы о дебатах. Фото: скриншот

Другой пользователь посмеялся над Дональдом Трампом, который во время дебатов стоял с закрытыми глазами: "Дебаты только начались, он уже спит".

Трамп мем
Мэм о Трампе на дебатах. Фото: скриншот

Отметим, что согласно опросу CNN 63% респондентов считают, что на дебатах лучше себя проявила Камала Харрис. 37% американцев считают, что победу одержал Трамп.

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