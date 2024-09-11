Камала Харрис во время дебатов спрогнозировала, как разворачивались бы события в Украине при президентстве Трампа

Камала Харрис. Фото: ABC.News

Камала Харрис подвергла критике своего оппонента на выборах Дональда Трампа из-за его попыток наладить дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. По мнению демократки, он мог бы сдать Украину России на протяжении 24 часов.

Об этом Гаррис заявила в среду, 11 сентября, во время дебатов в Филадельфии в эфире телеканала ABC.News.

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"Нам нужно понимать важность НАТО и того, что мы делаем для поддержки Украины. Иначе Путин уже сидел бы в Киеве и думал, как напасть на Польшу. Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед, даже не закусывая", — заявила Харрис.

Демократка отметила, что за несколько дней до начала полномасштабного вторжения встречалась с Зеленским, поделилась с ним данными разведки и посоветовала, как Украина может себя усилить.

"Мы собрали 50 стран в поддержку Украины. Она имеет право защищаться. Благодаря нашим ракетам и оборудованию Украина до сих пор существует и защищает себя", — сообщила вице-президент США.

В ответ на это Трамп отметил, что, если бы был президентом, Путин "сидел в Москве и был гораздо счастливее, чем сейчас".

"У него есть ядерное оружие, и, возможно, в конце концов он будет его использовать. Он начал войну, потому что они неправильно вели переговоры. Она вела переговоры с Путиным и Зеленским — через три дня началась война. Она самый плохой переговорщик", — заявил республиканец, фактически обвинив оппонентку в начале войны в Украине.