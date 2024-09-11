Трамп считает, что демократы несут ответственность за покушение на него

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: ABC News

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предположил, что ответственность за совершенное на него покушение несут демократы. Он считает, что это случилось из-за риторики, которую высказывали вице-президент США Камала Харрис и другие.

Об этом Трамп заявил в ходе теледебатов на канале ABC News во вторник, 10 сентября.

Читайте также:

Каков был комментарий республиканца

Отметим, что Трамп выразил соответствующее мнение без каких-либо доказательств, сказав, что Харрис и Министерство юстиции США были использованы против него как оружие.

"Это она стала оружием, а не я. Она стала оружием. Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они обо мне говорят. Они говоря о демократии — "я угроза демократии" (речь о Трампе). Они — угроза демократии", — сказал республиканец, отвечая на критику Харрис из-за уголовных расследований в отношении себя.