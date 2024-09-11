В США в ночь на 11 сентября стартовали дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

Дебаты Трампа и Харрис. Фото: Новини.LIVE

В ночь на среду, 11 сентября, в США, в штате Филадельфия, начались первые дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Дискуссия продлится 90 минут.

Организатором дебатов стал американский телеканал ABC News.

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Демократка и республиканец будут иметь по две минуты, чтобы ответить на поставленные вопросы, а также по дополнительной минуте для дальнейших разъяснений.

До президентских выборов, которые состоятся 5 ноября, остается всего восемь недель, поэтому, вероятно, эта встреча станет для кандидатов единственной перед выборами.

С чего начались дебаты

Перед началом дебатов кандидаты пожали друг другу руки. Харрис первой протянула Трампу руку.

Дебаты начались с обсуждения экономических вопросов. Харрис обвинила Трампа в том, что он оставил после себя "ужасающие здравоохранение и экономику". На это Трамп ответил ей, что оставил после себя самую лучшую экономику, несмотря на то, что тогда бушевала пандемия, а также заявил, что Харрис скопировала экономический план Байдена, потому что собственного плана у нее не было. В ответ демократка отметила, что план Трампа — помогать богатым и себе самому, а не народу США.