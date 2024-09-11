У США в ніч проти 11 вересня стартували дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

Дебати Трампа та Гарріс. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти середи, 11 вересня, у США, у штаті Філадельфія, розпочалися перші дебати між кандидатами у президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Дискусія триватиме 90 хвилин.

Організатором дебатів став американський телеканал ABC News.

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Демократка та республіканець матимуть по дві хвилини на те, щоб відповісти на поставлені питання, а також по додатковій хвилині для подальших роз'яснень.

До президентських виборів, які відбудуться 5 листопада, залишається лише вісім тижнів, тож, імовірно, що ця зустріч стане для кандидатів єдиною перед виборами.

З чого розпочалися дебати

Перед початком дебатів кандидати потиснули один одному руки. Гарріс перша простягнула Трампу руку.

Дебати почалися з обговорення економічних питань. Гарріс звинуватила Трампа в тому, що він залишив по собі "жахливі охорону здоров'я та економіку". На це Трамп відповів їй, що залишив по собі найкращу економіку, попри те, що тоді вирувала пандемія, а також заявив, що Гарріс скопіювала економічний план Байдена, бо власного плану в неї не було. У відповідь на це демократка зазначила, що план Трампа — допомагати багатим і собі самому, а не народу США.