Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У США розпочалися дебати між Трампом і Гарріс arrow

У США розпочалися дебати між Трампом і Гарріс

11 вересня 2024 04:20
Чекарьова Марія - редактор
У США в ніч проти 11 вересня стартували дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс
Дебати Трампа та Гарріс. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

У ніч проти середи, 11 вересня, у США, у штаті Філадельфія, розпочалися перші дебати між кандидатами у президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Дискусія триватиме 90 хвилин.

Організатором дебатів став американський телеканал ABC News.

Читайте також:

Що відомо про дебати між Трампом і Гарріс

Демократка та республіканець матимуть по дві хвилини на те, щоб відповісти на поставлені питання, а також по додатковій хвилині для подальших роз'яснень.

До президентських виборів, які відбудуться 5 листопада, залишається лише вісім тижнів, тож, імовірно, що ця зустріч стане для кандидатів єдиною перед виборами.

З чого розпочалися дебати

Перед початком дебатів кандидати потиснули один одному руки. Гарріс перша простягнула Трампу руку.

Дебати почалися з обговорення економічних питань. Гарріс звинуватила Трампа в тому, що він залишив по собі "жахливі охорону здоров'я та економіку". На це Трамп відповів їй, що залишив по собі найкращу економіку, попри те, що тоді вирувала пандемія, а також заявив, що Гарріс скопіювала економічний план Байдена, бо власного плану в неї не було. У відповідь на це демократка зазначила, що план Трампа — допомагати багатим і собі самому, а не народу США.

Також важливі новини дня по темі:

США дебати Дональд Трамп Камала Харріс Республіканська партія Демократична партія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:20 У США розпочалися дебати між Трампом і Гарріс

03:45 Учасницю шоу "Холостяк" підозрюють у махінаціях із криптовалютою

03:26 На фронті потрібні медики, які готуватимуть бійців до операцій — кого запрошують до полку "Азов"

03:22 Передання документів про бронювання іншій особі — які наслідки можуть бути

02:30 Чи можуть призвати на фронт директора школи — юристка відповіла українцям

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

02:29 У Київській області зафіксовано дрони, працює ППО

02:11 У Київській області оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

01:39 Стежили за українським офіцером — Федеральний суд у Німеччині викрив плани заарештованих шпигунів

01:35 "Шахеди" змінили курс — куди летять ворожі БпЛА

01:32 Син командира військової частини допомагав військовозобов'язаному втекти за кордон — що вирішив суд

04:20 У США розпочалися дебати між Трампом і Гарріс

03:45 Учасницю шоу "Холостяк" підозрюють у махінаціях із криптовалютою

03:26 На фронті потрібні медики, які готуватимуть бійців до операцій — кого запрошують до полку "Азов"

03:22 Передання документів про бронювання іншій особі — які наслідки можуть бути

02:30 Чи можуть призвати на фронт директора школи — юристка відповіла українцям

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

02:29 У Київській області зафіксовано дрони, працює ППО

02:11 У Київській області оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

01:39 Стежили за українським офіцером — Федеральний суд у Німеччині викрив плани заарештованих шпигунів

01:35 "Шахеди" змінили курс — куди летять ворожі БпЛА

01:32 Син командира військової частини допомагав військовозобов'язаному втекти за кордон — що вирішив суд

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець