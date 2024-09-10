Дебати між Трампом і Гарріс — репортаж Новини.LIVE

Підготовка до дебатів між Трампом і Гарріс. Фото: Новини.LIVE

До передвиборчих дебатів між кандидатами у президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом та Камалою Гарріс лишилися лічені години. Ця подія, без перебільшення, може визначити майбутнього переможця у боротьбі за крісло очільника Білого дому.

Кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук поспілкувалася із простими американцями і поцікавилася їхніми очікуваннями від дебатів.

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Місто Філадельфія, у якому ввечері 10 вересня будуть проходити дебати між Трампом та Гарріс, було перекрите з вихідних.

Загалом планується організувати кілька вечірок перегляду дебатів за участі мера, а також в університетських містечках.

Тим часом, мешканці міста назагал налаштовані спокійно і якихось особливих очікувань від цієї події не мають. Один з мешканців Філадельфії зауважив, що сподівається більше дізнатися про обох кандидатів.

"Хочу, щоб Камала детальніше розповіла про свою програму. І не думаю, що почую щось суттєве від Трампа", — сказав він.

Втім, інша громадянка США каже, що жоден з кандидатів у президенти країни їй не подобається.

"Немає особливих очікувань, і не думаю, що хтось із кандидатів покаже себе добре, якщо чесно. Хочу просто подивитися, що буде", — сказала жінка.

Національний конституційний центр. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до дебатів у США. Фото: Новини.LIVE

Перекриття навколо місця проведення дебатів. Фото: Новини.LIVE