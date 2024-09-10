Дебаты между Трампом и Харрис — репортаж Новини.LIVE

Подготовка к дебатам между Трампом и Харрис. Фото: Новини.LIVE

До предвыборных дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Камалой Харрис остались считанные часы. Это событие без преувеличения может определить будущего победителя в борьбе за кресло главы Белого дома.

Корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук пообщалась с простыми американцами и поинтересовалась их ожиданиями от дебатов.

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Город Филадельфия, в котором вечером 10 сентября будут проходить дебаты между Трампом и Харрис, был перекрыт с выходных.

В целом планируется организовать несколько вечеринок просмотра дебатов с участием мэра, а также в университетских городках.

Между тем, жители города вообще настроены спокойно и каких-то особых ожиданий от этого события нет. Один из жителей Филадельфии заметил, что надеется больше узнать об обоих кандидатах.

"Хочу, чтобы Камала подробнее рассказала о своей программе. И не думаю, что услышу что-то существенное от Трампа", — сказал он.

Впрочем, другая гражданка США говорит, что ни один из кандидатов в президенты ей не нравится.

"Нет особых ожиданий, и не думаю, что кто-то из кандидатов покажет себя хорошо, если честно. Хочу просто посмотреть, что будет", — сказала женщина.

Государственный конституционный центр. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к дебатам в США. Фото: Новини.LIVE

Перекрытие вокруг места проведения прений. Фото: Новини.LIVE