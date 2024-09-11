Трамп уклонился от вопроса о победе Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп уклонился от вопроса, хочет ли он победы Украины. Республиканец заявил, что он хочет, чтобы война прекратилась.

Об этом он сказал 10 сентября во время дебатов со своим оппонентом Камалой Гаррис на канале ABC News.

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"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, потому что люди гибнут миллионами", — сказал Трамп.

Он отметил, что Америка тратит на войну в Украине миллиарды долларов, потому что у президента США Джо Байдена нет смелости требовать эти деньги у Европы.

"Миллиарды денег тратятся на эту войну Америкой. Они не просят деньги Европы в таком объеме. У Байдена просто нет смелости требовать деньги у Европы, как я требовал у Европы для НАТО. Платите — или останетесь без помощи", — заявил республиканец.

Трамп утверждает, что хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, и его уважают. Чего нет в случае с Байденом.

"Я хорошо знаю Зеленского, я хорошо знаю Путина. Меня уважают. А Байдена не уважают, потому что нет причин уважать. И за что его уважать, он за два года не звонил Путину. Если за меня проголосуют, я поговорю с одним президентом, поговорю со вторым и война закончится... Байден вообще не знает, как общаться с Путиным. Миллионы людей гибнут, мы на пороге Третьей мировой войны", — сказал Трамп.

Он еще раз подчеркнул, что закончит войну в Украине еще до того, как официально вступит в должность президента (то есть после избрания, если это произойдет, но до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года). Трамп вновь подчеркнул, что прекратит войну за 24 часа.

В ответ кандидат от республиканцев Харрис отметила, что Трамп за 24 часа сдаст Украину.

Далее во время выступления Трамп обвинил Харрис в том, что после ее разговора с Зеленским накануне полномасштабной войны, Путин принял решение о вторжении в Украину, поскольку Харрис "является отвратительным переговорщиком".