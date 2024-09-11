Трамп ухилився від питання про перемогу України

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп ухилився від питання, чи хоче він перемоги України. Республіканець заявив, що він хоче, щоб війна припинилась.

Про це він сказав 10 вересня під час дебатів зі своїм опонентом Камалою Гарріс на каналі ABC News.

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Якою була відповідь Трампа

"Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами", — сказав Трамп.

Він зазначив, що Америка витрачає на війну в Україні мільярди доларів, тому що президент США Джо Байден не має сміливості вимагати ці гроші у Європи.

"Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші Європи у такому обсязі. Байден просто не має сміливості вимагати гроші у Європи, як я вимагав у Європи для НАТО. Платіть — або залишитесь без допомоги", — заявив республіканець.

Трамп стверджує, що добре знає президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна, і його поважають. Чого не має у випадку з Байденом.

"Я добре знаю Зеленського, я добре знаю Путіна. Мене поважають. А Байдена не поважають, тому що нема причини поважати. І за що його поважати, він за два роки не дзвонив Путіну. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим і війна закінчиться... Байден взагалі не знає, як спілкуватися з Путіним. Мільйони людей гинуть, ми на порозі Третьої світової війни", — сказав Трамп.

Він вкотре наголосив, що закінчить війну в Україні ще до того, як офіційно вступить у посаду президента (тобто після обрання, якщо це станеться, але до інавгурації яка відбудеться 20 січня 2025 року). Трамп знову наголосив, що припинить війну за 24 години.

У відповідь кандидат від республіканців Гарріс зазначила, що Трамп за 24 години здасть Україну.

Далі під час виступу Трамп звинуватив Гарріс у тому, що після її розмови із Зеленським напередодні повномасштабної війни, Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну оскільки Гарріс "є огидним перемовником".