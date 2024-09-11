Трамп вважає, що демократи несуть відповідальність за замах на нього

Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс. Фото: ABC News

Кандидат у президенти США Дональд Трамп припустив, що відповідальність за скоєний на нього замах несуть демократи. Він вважає, що це сталося через риторику, яку висловлювали віцепрезидент США Камала Харріс та інші.

Про це Трамп заявив під час теледебатів на каналі ABC News у вівторок, 10 вересня.

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Зазначимо, що Трамп висловив відповідну думку без доказів, сказавши, що Гарріс і Міністерство юстиції США були використані проти нього як зброя.

"Це вона стала зброєю, а не я. Вона стала зброєю. Я, ймовірно, отримав кулю в голову через те, що вони про мене говорять. Вони говорять про демократію — "я загроза демократії" (мова про Трампа). Вони — загроза демократії", — сказав республіканець, відповідаючи на критику Гарріс через кримінальні розслідування щодо себе.